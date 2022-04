Voici l’électroménager le plus vendu de l’année, et ce n’est pas un hasard

La friteuse sans huile est une machine révolutionnaire que tout le monde devrait avoir.

La cuisine fait partie de ces endroits où l’on passe plusieurs heures chaque jour sans même s’en rendre compte. Entre moments d’indécision, cuisine et nourriture parfois express, la cuisine est devenue ces derniers mois un lieu plus que peuplé. L’un des appareils qui occupe et consomme une grande partie de notre temps est la friteuse sans huile, ce doit être pour une raison.

Nous sommes des amateurs de friture, cela ne fait aucun doute. Cependant, la santé de ce type d’aliments est remise en question depuis sa création. Quand même, et comme c’est bon tout frit ! Depuis peu, les friteuses à air chaud occupent une place privilégiée et augmentent leurs ventes comme la mousse, bien plus que les autres appareils. Ils sont bon marché, puissants et font le travail d’un four et d’une poêle à frire, mais sans huile (ou presque pas d’huile).

La machine qui va changer votre façon de manger

Aujourd’hui, je vous propose un modèle qui, bien qu’il ne soit pas le moins cher du marché, est l’un des plus recommandés et des plus complets qui existent. Il s’agit de la friteuse COSORI, d’une capacité de 5,5 litres, suffisamment d’espace pour un repas de 3 à 5 personnes. Dans sa boite elle est accompagnée d’un livre de recettes avec plus de 100 recettes en espagnol pour profiter des bienfaits de cette friteuse sans huile.

La machine a une puissance maximale de 1 700 W, pratiquement la moitié de celle de n’importe quelle table de cuisson en céramique. Sur son écran LED, nous pouvons voir le mode de cuisson que nous avons choisi, la température choisie et le temps restant. Sur son panneau avant, nous avons plusieurs boutons tactiles tels que les 13 fonctions de cuisson disponibles. Le panier alimentaire est antiadhésif et très facile à nettoyer. Vous pouvez également le mettre au lave-vaisselle sans aucun problème.

Cette friteuse est disponible en trois couleurs (noir, blanc et rouge), choisissez celle qui correspond le mieux à votre cuisine. D’autre part, ce n’est pas un gros appareil et, au cas où vous vous poseriez la question et voudriez connaître sa taille exacte, il mesure 30 (l) x 30 (l) x 32 (h) cm et pèse environ 5,4 kg. L’air circulera à l’intérieur de la friteuse sur 360 degrés à une température comprise entre 75 et 205°C pendant 60 minutes maximum.

C’est une option idéale pour vous ou pour offrir en cadeau à ceux qui aiment les aliments frits et qui ont besoin de réduire la quantité d’huiles raffinées qu’ils consomment habituellement chaque semaine. Ce petit appareil est essentiel pour une alimentation plus saine si vous ne voulez pas renoncer aux aliments frits, réduisant également la consommation d’électricité grâce à une utilisation moindre du four ou de la plaque vitrocéramique/induction.

