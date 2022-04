4K UHD, 55 pouces et marque Samsung : cette smart TV est parfaite pour votre salon

Ce téléviseur intelligent Samsung a tout ce dont vous avez besoin pour la maison : résolution 4K UHD, 55 pouces et une grande remise. On vous dit ses principaux atouts.

La télévision est l’un des éléments habituels du salon et des autres pièces de la maison. On ne s’en sert plus seulement pour regarder des chaînes de télévision, on aime aussi accéder à des plateformes comme Netflix ou HBO Max pour regarder des séries et des films quand on veut. De plus, nous optons également pour des téléviseurs plus grands et à plus haute résolution.

Si vous avez besoin d’une Smart TV pour la maison, nous allons nous permettre de vous recommander une bonne alternative qui réunit des caractéristiques très importantes : grande taille, très bonne netteté, système d’exploitation pour télécharger des applications et, enfin, une grande remise. Il s’agit du Samsung AU8005 de 55 pouces, avec une résolution 4K UHD, que vous pouvez acheter sur Amazon pour environ 500 euros, voire moins. Ensuite, nous vous expliquons pourquoi l’achat de ce téléviseur intelligent en vaut la peine.

Téléviseur Samsung 55AU8005, une excellente option pour la maison

Lorsque vous achetez le Samsung AU8005, vous obtenez un très beau téléviseur pour le salon ou pour l’endroit où vous allez le placer. Bien sûr, vous devez tenir compte du fait qu’il mesure 55 pouces, c’est-à-dire qu’il est assez grand et, par conséquent, vous avez besoin d’un grand espace libre. Les lignes droites dominent son design, lui donnant un look très élégant en noir.

Passons au plus important, l’écran. Comme nous l’avons déjà prévu, il dispose d’un panneau de résolution 4K Ultra HD (3 840 x 2 160 pixels) de 55 pouces qui a fière allure. Ce n’est pas surprenant, car les téléviseurs Samsung nous ont habitués à un niveau élevé. Il est également compatible avec HDR10 + et un processeur Crystal Processor 4K pour obtenir la bonne qualité d’image que nous recherchons.

Beau design, bonne qualité d’image et de son, vos applications de streaming préférées… Cette smart TV est un très bon achat.

Avec ce Samsung Smart TV vous pourrez non seulement bien voir le contenu, mais vous l’écouterez aussi comme un film grâce au haut-parleur de 20W qu’il intègre. Si vous souhaitez regarder autre chose que les chaînes de télévision traditionnelles, vous pouvez le faire sans problème grâce au système d’exploitation Tizen. De cette façon, vous pouvez télécharger les applications depuis vos plateformes de streaming préférées. D’autre part, vous pouvez contrôler son fonctionnement par la voix, puisque Bixby, Alexa et Google Assistant sont disponibles.

En matière de connectivité, le Samsung AU8005 de 55 pouces que nous vous recommandons a tout ce dont vous avez besoin, à commencer par le WiFi 5 pour le connecter au réseau domestique et le Bluetooth 5.2 pour pouvoir coupler certains de vos appareils. De plus, il dispose de trois ports HDMI et de deux ports USB, entre autres options.

En conclusion, ce téléviseur intelligent est un excellent choix pour la maison, vous ne manquerez aucune des fonctionnalités essentielles. Vous pouvez acheter le téléviseur intelligent Samsung AU8005 de 55 pouces avec une résolution 4K sur Amazon, MediaMartk et le magasin Samsung pour un prix de vente conseillé de 719 euros. Bien sûr, n’oubliez pas que dans ces magasins des remises vedettes de 200 euros, et même plus.

