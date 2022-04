Éclairage RVB et Alexa : vous n’avez pas besoin de plus pour une maison intelligente

Un super pack d’ampoules de TP-Link.

Nous avions l’habitude de voir des ampoules et des lampes Xiaomi-Yeelight avec des prix exorbitants. C’est désormais TP-Link qui, avec sa famille d’appareils Tapo, veut prendre le trône des gadgets intelligents. Ce pack de 4 ampoules avec éclairage RVB et compatibles avec Alexa a un prix avantageux et facilitera votre quotidien.

Économiser sur la facture d’électricité est une tâche en suspens pour nous tous, et avec ces petits appareils, nous y parvenons petit à petit. Avec sa technologie LED et sa capacité à régler l’intensité et le temps comme on veut et quand on veut, il sera d’une grande aide pour réduire la consommation d’électricité chaque mois. En revanche, vous n’aurez pas de problèmes de compatibilité, dans la plupart des maisons, puisque la douille où s’insèrent ces ampoules est la E27, la plus répandue sur le marché.

Acheter un pack d’ampoules connectées pour 42 euros

Les ampoules Xiaomi-Yeelight coûtent entre 15 euros l’unité, et avec ce pack de 4 ampoules le coût est considérablement réduit. Ce sont des ampoules intelligentes, cela signifie qu’elles ont une connectivité WiFi et se connecteront facilement à votre routeur domestique via l’application TP-Link Tapo. De plus, ils sont compatibles avec Alexa et Google Assistant, donc si vous avez un appareil Echo ou Google Home à la maison, vous pouvez contrôler les lumières en utilisant simplement votre voix.

Chacune de ces ampoules a une intensité lumineuse maximale de 806 lumens et une consommation de 7 W. Par rapport à une ampoule traditionnelle de 45-60 W, la réduction de consommation est remarquable. Aucune couleur n’a été oubliée, puisque nous pouvons utiliser jusqu’à 16 millions de couleurs différentes.

L’un des aspects que j’aime de ces ampoules et de l’application Tapo est la possibilité de programmer leur allumage et leur extinction les jours dont vous avez besoin, en ajoutant autant d’horaires que vous le souhaitez. Et la meilleure chose, pouvoir utiliser le mode « loin de chez soi » avec lequel les ampoules elles-mêmes s’allumeront et s’éteindront de manière aléatoire pendant votre absence, pour faire voir aux « amis des autres » que la maison n’est pas vide.

Thèmes associés : Offres

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.