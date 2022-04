C’est officiel : Honor obtient le "trou" Huawei

HONOR Band 5, Bracelet connecté Versión Global Pulsera de Actividad, Detección de Oxígeno en Sangre, Monitor de Frecuencia Cardíaca, Monitor de Sueño, Pantalla a Color AMOLED de 0.95", 5 ATM, Negro

【Moniteur d'oxygène Sanguin SpO2】: Par HONOR Band 5 montre connectée bracelet connecté, vous pouvez détecter votre statut SpO2 directement。 Étanche à 50 m lors du lavage des mains, de la nage ou de la pluie. Grâce à la fonction SpO2 Blood Oxygen, vous pouvez analyser votre condition physique et répertorier votre propre programme d’ exercices. 【Cardiofrequencemetre】:HONOR Band 5 cardiofréquencemètre bracelet peut surveillance de la fréquence cardiaque en temps réel 24 heures sur 24, surveillance de la fréquence cardiaque infrarouge nocturne, avertissements de fréquence cardiaqueetc. des dizaines d’algorithmes d’optimisation de la scène de formation, basés sur une surveillance intelligente de la mesures, le bracelet connecté fournissent des centaines de conseils pour le mode de vie et la forme physique. 【Assistant intelligent 】: Le bracelet connecté a des fonctions de notifications d'appels entrants; rejeter un appel; SMS, email, notifications SNS; alertes de vibrations; Rappel de l'enveloppe rouge WeChat Smart Alarm Timer, vous rendre la vie plus facile et plus intelligente. 【Né pour le sport - 10 Mode Sports Multiples】: HONOR Band 5 montre Intelligente Le mode multisport offre une meilleure expérience d’entraînement: le suivi en temps réel de la fréquence cardiaque réduit les risques d’exercice, de durée, de distance, de vitesse, de course. Prise en charge des appareils GPS connectés, de la distance et de données plus précises. Tracker d'Activité ( Podomètre, Distance, Calories), Durée d'activité d'intensité modérée à élevée et statut permanent, 10 Modes Sport. 【TruSleep Tracking】:Moniteur de Sommeil. En combinant la technologie d'intelligence artificielle de et six principales catégories de problèmes de sommeil, HONOR Band 5 fitness tracker peut enregistrer automatiquement un sommeil stable un sommeil instable et l'heure du réveil. Utilisez la technologie de surveillance TruSleep pour analyser la qualité du sommeil. La surveillance du sommeil est précise à plus de 95%.