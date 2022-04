Nouveau Huawei Band 7 : c’est le principal rival du prochain Xiaomi Mi Band

Xiaomi Mi Band 5 Bracelet,Smartwatch,Montre Connectée,Trackers d'activité,AMOLED 1.1"Screen Charge magnétique 24 heures de fréquence cardiaque moniteur de sommeil podomètre calories 5ATM【Version 2021】

【Le plus récent écran couleur AMOLED de 1,1 "】 ➤ Cette Montre Connectée equipé grand écran de 1,1" avec écran couleur AMOLED, plus de 100 cadrans, toutes les informations sont affichées sur un écran, la zone d'affichage est augmentée d'environ 20%, l'écran de numérotation dynamique est affiché pour la première fois 【Charge de type magnétique】 ➤ La nouvelle charge magnétique, élimine le fonctionnement fastidieux de la génération précédente de bracelets et se charge instantanément avec une seule touche.La montre intelligente peut être complètement chargée dans les 2 heures et peut durer de 14 à 20 jours lorsqu'elle est complètement chargée 【24 heures surveillance de la fréquence cardiaque / du sommeil 】➤lorsque la fréquence cardiaque mesurée dépasse la plage définie, le Xiaomi Mi band 5 vibre pour vous le rappeler. Vous pouvez afficher le graphique de fréquence cardiaque dynamique et analyser les données en profondeur. En même temps, vous pouvez vérifier la qualité du sommeil la nuit et analyser la structure du sommeil 【11 modes sportifs professionnels】 ➤11 modes sportifs , 3 modes de santé (surveillance du stress, entraînement respiratoire, PAI),Cette smartwatch pour la première fois, il prend en charge le yoga, les rameurs, la corde à sauter et d'autres modes sportifs qui prennent en compte l'entraînement et la perte de graisse. Détectez et analysez avec précision chaque posture d'exercice, fréquence cardiaque, rythme, consommation de calories et vous aide à atteindre efficacement vos objectifs 【Plus de fonctionnalités】 ➤Cette montre sport Xiaomi prend en charge la période menstruelle, l'enregistrement de la période fertile, le calcul et le rappel; caméra de contrôle à distance; fonction de détection de pression; fonction d'entraînement respiratoire; consultez la météo pour les 7 prochains jours; 50M étanche; rappel de calendrier; Compte à rebours; jouer de la musique, etc.