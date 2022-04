Les gens ne veulent pas de petits mobiles et l’échec de l’iPhone 13 Mini le prouve

L’iPhone 13 Mini est le modèle le moins vendu de tous les iPhone 13, et si Apple donne le ton, cet échec anticipe qu’on ne verra plus beaucoup de petits mobiles Android.

Alors qu’Apple progresse lentement mais sûrement dans l’industrie du mobile, et envisage déjà à Cupertino de proposer des tarifs d’abonnement à l’iPhone, il semble que la firme à la pomme devra marquer une taupe dans sa stratégie fulgurante, puisque le marché a parlé et il semble que petit les mobiles n’aiment (presque) personne.

Et que nous devons tous reconnaître que Sony et Apple ont toujours reçu des critiques très positives avec les différents modèles de Xperia Compact et iPhone Mini qu’ils ont présentés, des critiques qui, cependant, ne se traduisent pas en ventes, prouvant le fait très facilement , avec un Un simple regard sur le marché qui montre les résultats rouges de Sony et les très mauvais chiffres de vente du plus petit modèle d’iPhone 13 par rapport à ses grands frères.

La nouvelle a été publiée par des collègues de MacRumors et d’Android Authority, faisant référence aux données d’experts de Consumer Research Intelligence Partners, qui ont analysé un échec plutôt retentissant de l’iPhone 13 Mini, accentué par un climat de croissance pour le reste des modèles de l’iPhone 13. Mini famille Smartphones Cupertino.

L’iPhone 13 Mini s’en sort plutôt mal aux États-Unis, et si Apple n’y parvient pas en établissant toujours la norme dans l’industrie, il est probable que le reste des fabricants ne prendront même pas la peine de nous présenter à nouveau un petit smartphone. . .

Payerais-tu 30 euros par mois pour toujours avoir le dernier iPhone ?

Le plus drôle, c’est que j’ai entendu et entends encore des centaines de fois ce mantra souvent répété selon lequel « les smartphones actuels sont énormes et inconfortables », mais la réalité est plus étrange que la fiction et chaque fois qu’un fabricant présente un modèle avec de bonnes fonctionnalités et une petite taille , il plante et ne vend pas plus de quatre unités à certains utilisateurs spécifiques, devenant ainsi des terminaux de niche plutôt que des smartphones avec une coupe commerciale intéressante pour les fabricants et les vendeurs.

Le fait que l’iPhone 13 Mini se porte mal sur le marché est également un indicateur, car Apple établit toujours la norme dans l’industrie et cela chassera le reste des fabricants d’Android, qui continueront sûrement sans nous montrer un téléphone avec des fonctionnalités adéquates et performances dans une taille plus gérable autour de 4,5 ou 5 pouces. Il ne nous restera plus que les fabricants chinois et leurs petites inventions aux fonctionnalités douteuses…

En parlant de données plus spécifiques, l’iPhone 13 Mini ne vend que 3 % de toutes les unités vendues par la famille iPhone 13 dans toutes ses variantes, étant de loin le modèle le moins vendu de toute la gamme Apple. Et non, l’iPhone 12 Mini ne s’en sortait pas beaucoup mieux il y a un an non plus.

À l’heure actuelle, dans le catalogue Android, nous n’avons plus beaucoup de choix si nous voulons un petit mobile aux performances adéquates, car Sony n’a pas réédité son « Compact » et parmi les autres fabricants, personne ne parie sur des écrans aux diagonales plus restreintes.

Quoi qu’il en soit, et tout en reconnaissant que l’utilisateur moyen d’Android est très différent des utilisateurs d’Apple, qui sont prêts à dépenser de grosses sommes d’argent et attendent les meilleures fonctionnalités, il est également vrai que les fabricants d’Android suivent de près les mouvements de Cupertino et ses résultats, ce qui les laissera dans un doute raisonnable quant à savoir s’il est rentable de présenter des téléphones Android avec de bonnes fonctionnalités et de petites tailles.

En fait, pour le moment, il n’y a pas beaucoup de choix, car Sony n’a pas de Xperia Compact moderne et les autres fabricants ne vont pas dans les plus petites tailles… Pour montrer deux boutons représentatifs, car le Samsung Le Galaxy S22 a 6,1 pouces et le Pixel 6 pas moins de 6,4 pouces !

Il reste très peu pour qu’un téléphone mobile sur trois dans le monde soit un iPhone

