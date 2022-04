Le nouveau Sony Xperia 1 IV sera présenté le 11 mai : c’est tout ce que l’on sait

La société de Minato maintient malgré tout ses téléphones Xperia à flot, et selon des sources en Asie elle devrait nous présenter très prochainement le nouveau « fleuron » de la famille : Voulez-vous rencontrer le Sony Xperia 1 IV ?

Malgré les chiffres terribles de sa division smartphone ces dernières années, il semble que Sony pense toujours que Xperia est une activité clé pour ses opérations, alors le géant de Minato a déjà préparé son nouveau téléphone phare qui sera présenté le 11 mai prochain avec tous les honneurs.

Et oui, les amis, Sony a restructuré sa division Mobile en 2021 pour la ramener aux chiffres verts pour la première fois depuis des années, et maintenant il veut lui donner un autre coup de pouce dans le secteur le plus premium avec un smartphone 100% Sony DNA, qui présentera le meilleur du multimédia et des finitions de très haut niveau sous la bannière du Sony Xperia 1 IV.

En fait, dans la courte vidéo teaser que les Japonais ont publiée, il est déjà noté qu’ils continueront à rechercher des fonctionnalités « premières mondiales » pour se différencier dans l’industrie, avec une quatrième génération qui continuera de s’appuyer sur l’expérience superlative de Sony. avec des caméras et l’expérience multimédia.

Dans ce secteur, il est presque impossible de garder des secrets, alors si Sony nous invite déjà à la présentation de son Xperia 1 « mark IV » le 11 mai, nous plongeons dans le net pour vous apporter tous ses détails afin que vous puissiez les connaître à l’avance de temps. .

Ce sera le Xperia « mark IV » de Sony

Le slogan « le prochain arrive » n’est pas qu’il nous en dit trop sur cette quatrième génération du Sony Xperia 1, qui nous anticipe cependant d’Asie qu’il devrait évoluer sur des bases solides, ce qui a lancé le Xperia 1 avec le premier L’écran OLED 4K et le système Eye Auto Focus, suivis plus tard par le suivi de la mise au point à 20 images par seconde et 360 Reality Audio du Xperia 1 II et l’écran OLED 4K HDR 120 Hz du Xperia 1 III, qui implémentait également un téléobjectif avec optique variable l’an dernier.

Avec ces prémisses, un produit avec une conception soignée au millimètre est prévu, bien que similaire à la génération précédente, qui pariera sur l’amélioration de la plate-forme matérielle pour faire de la place au chipset Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, avec 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de mémoire, stockage interne.

On parle aussi d’améliorations du module photographique, toujours signé ZEISS mais adoptant désormais un capteur principal de 48 mégapixels d’une taille de 1,22 micromètre, ainsi qu’un nouveau capteur téléobjectif périscopique devenu si à la mode dans la gamme la plus noble.

Dans tous les cas, nous avons un tableau de spécifications préliminaire qui a été divulgué il y a quelques semaines, nous allons donc détailler tous les détails ici :

Sony Xperia 1 IV, fuite des caractéristiques techniques Filtrer OLED 4K HDR 120 Hz de 6,5 pouces Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 RAM 12 ou 16 Go Stockage 256 ou 512 Go Système opératif Android 12 avec interface utilisateur Xperia appareils photo 48 MP (large) 1/1.28 », 48 MP (ultra large) 1/2.43 », 48 MP (téléobjectif) 1/2.43 » & téléobjectif périscope Batterie 5 000 mAh (non amovible) avec charge rapide 45 W et charge sans fil

En plus du Sony Xperia 1 IV qui ciblera le marché le plus « premium », le géant japonais devrait également présenter le « mark IV » des Xperia 5 et Xperia 10, le premier axé sur l’offre de fonctionnalités dans un format plus petit et le second à la recherche de prix plus bas.

De plus, nous ne savons pas si dans cette même présentation ou dans une autre plus tard, Sony devrait également présenter le « mark IV » des Xperia 5 et Xperia 10, dont nous n’avons pas beaucoup de détails mais ils indiquent que le le premier comptera également avec Snapdragon 8 Gen 1 et un écran de 6,1 pouces, ainsi qu’une configuration à trois caméras

Concernant le second, le Xperia 10 IV devrait disposer d’un écran OLED de 6 pouces et également d’une triple caméra, mais dans son cas en baisse des prestations pour devenir plus économique et attractif.

Il va falloir attendre pour l’instant, même si nous aurons sûrement quelques détails supplémentaires dans ces deux semaines qui nous attendent, et cela nous laissera le temps de vous informer de tout ce qui se passe autour de l’univers Sony… Est-ce que les Japonais revenir enfin à la pointe de l’industrie?

