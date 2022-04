Voici Truth Social, le réseau social qui a dépassé Twitter dans l’App Store

Truth, le nouveau réseau social de Trump qui promet la liberté d’expression, détrône Twitter dans les téléchargements

Il y a quelques jours, nous nous sommes réveillés avec une nouvelle choquante. Après des jours de rumeurs, Elon Musk a acheté Twitter pour 45,5 milliards de dollars. L’homme d’affaires d’origine sud-africaine, très friand de ce réseau social, s’est présenté comme un défenseur de la liberté d’expression, aspirant à des changements dans l’application Twitter comme l’introduction d’un algorithme open source entre autres.

Juste un jour après cette nouvelle, nous apprenions que Truth, le réseau social de l’ancien président américain Trump, était mardi l’application gratuite pour iPhone la plus téléchargée aux États-Unis, plaçant cette application au-dessus de beaucoup d’autres dans l’App Store de Manzana.

Un réseau social pour tenter de faire tomber la censure sur Twitter

Jusqu’à il y a quelque temps, du moins avant l’achat de Twitter par Musk, la lutte pour renverser la censure était à la lumière du jour. Avec des applications telles que Mastodon, le réseau social open source, des tentatives ont été faites pour mettre fin à la censure qui existait sur Twitter depuis un certain temps. Avec cette prémisse, Truth est né pour essayer de faire face au choix d’une « conversation ouverte, libre et non discriminatoire sur les idéologies politiques ». La description de l’application dit tout :

Pensez à un chapiteau géant pour les événements en plein air lors du mariage de votre meilleur ami. Qui est là? La combinaison de plusieurs familles de partout aux États-Unis et dans le monde. Oncle Jim d’Atlanta est un fier libertarien. Tante Kellie du Texas est une conservatrice convaincue. Votre cousin John de Californie est un fervent libéral. Et devine quoi? Ils sont tous réunis pour passer un moment incroyable et partager leurs différents points de vue sur le monde.

Les téléchargements ont augmenté après la nouvelle

Mardi dernier, après l’annonce de la directive Twitter et l’actualité de Trump avec son nouveau réseau social, les téléchargements sur l’App Store aux États-Unis ont augmenté. Truth était l’application la plus téléchargée, suivie de Twitter.

En ce qui concerne la liste des applications de réseaux sociaux, Truth est arrivé au numéro 52 sur l’App Store. Le réseau social de l’oiseau bleu en compte pour sa part 39. Cela nous indique le nombre de followers que Trump a aux États-Unis. Pour sa part, la foule semble également satisfaite de l’achat de Twitter, car elle s’attend à ce que les changements dans l’interface s’améliorent par le passé.

Vérité, toujours verte et uniquement disponible pour les États-Unis

Pourtant, Truth a encore un long chemin à parcourir pour essayer d’être aussi populaire que Twitter. Le réseau social, né récemment, ne permet pas l’accès au public extérieur des États-Unis. Selon le site Web, ils travaillent pour apporter le réseau social au reste du monde.

Il faudra attendre dans ce cas pour voir l’arrivée du nouveau réseau social dans le reste des pays. En attendant, nous attendrons les nouvelles que Musk a promises sur Twitter, comme le bouton pour éditer les tweets, entre autres. Truth sera-t-il une application capable de concurrencer Twitter ? Nous le saurons à l’avenir.

Sujets connexes : Médias sociaux