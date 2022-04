Vous pouvez maintenant télécharger le lanceur qui transportera le premier mobile Nothing sur votre Android

Découvrez en avant-première le nouveau Nothing Phone (1) grâce au lanceur officiel NothingOS, désormais téléchargeable gratuitement sur Google Play.

Tout comme Nothing lui-même nous l’avait promis il y a plusieurs semaines, le lanceur NothingOS, la version d’Android que portera le premier mobile de l’entreprise, peut désormais être téléchargé gratuitement sur certains appareils Android.

Le nouveau lanceur, disponible en version bêta pour un petit nombre de modèles, peut être téléchargé depuis le Google Play Store. Dans celui-ci, certaines des caractéristiques les plus caractéristiques qui façonneront le système d’exploitation de Nothing, dont les débuts sont prévus pour l’été prochain, sont introduites.

Si vous avez un Samsung Galaxy ou Pixel récent, vous pouvez maintenant essayer le lanceur Nothing

Selon la marque, cette première édition du launcher sert à se familiariser avec les éléments graphiques et animations qui seront présents dans NothingOS. En ce sens, nous pouvons voir comment les menus et les widgets du lanceur incluent la propre typographie de la marque, basée sur des points, ainsi que le fond d’écran original de NothingOS.

En plus des widgets météo et horloge personnalisables, la première version bêta du lanceur inclut l’option « d’agrandir » les icônes et les dossiers des applications afin qu’ils occupent plus d’espace sur l’écran d’accueil.

Le lanceur peut être téléchargé gratuitement via le Google Play Store. Cependant, pour l’instant, il n’est compatible qu’avec les modèles des séries Samsung Galaxy S21 et Galaxy S22, ainsi qu’avec Google Pixel 5 et Pixel 6. Plus tard, il sera également disponible sur les appareils OnePlus.

La société devrait publier des mises à jour du lanceur pour introduire de nouvelles fonctionnalités et ajouter plus de modèles compatibles. La société elle-même encourage les utilisateurs à partager leurs commentaires sur l’application via le canal Nothing’s Discord.

