Nouveau Huawei Mate Xs 2 : le mobile pliable le plus avancé de Huawei est également l’un des plus légers

Le nouveau Huawei Mate Xs 2 est une réalité, et il équipe les fonctionnalités les plus avancées que nous ayons vues dans un smartphone pliable de la marque jusqu’à présent.

Huawei continue de miser sur sa famille de smartphones pliables de la série Mate, l’une des rares du marché qui propose encore un format d’écran qui se replie « vers l’extérieur » contrairement à des modèles comme ceux de Samsung ou Xiaomi.

Le nouveau Huawei Mate Xs 2 est le dernier modèle à rejoindre le catalogue de l’entreprise. Il a été présenté en Chine, et vient succéder au Huawei Mate Xs présenté il y a plus de deux ans, et devenir ainsi le modèle pliable le plus abouti de l’entreprise à ce jour.

Huawei Mate Xs 2, toutes les infos

Huawei Mate Xs 2, fiche technique Caractéristique Dimensions Épluché : 156,5 x 139,3 x 5,4 mm

Plié : 156,5 x 75,5 x 11,1 mm

255 grammes Filtrer OLED de 7,8 pouces

2480 x 2200 pixels (424 ppp)

Taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz

HDR Processeur Snapdragon 888 4G

GPU Adreno 670 RAM 8/12 Go LPDDR5 Système opératif Harmonie OS 2 Stockage 256/512 Go UFS 3.1

Extensible par carte NM jusqu’à 256 Go appareils photo Arrière:

-50MP f/1.8

-13MP Ultra Grand Angle f/2.2

-Téléobjectif 8 MP avec zoom optique 3X f/2.4 avec OIS

frontale

-0.7 MP ultra grand angle f/2.2 Batterie 4600mAh

Charge rapide Huawei SuperCharge 66W Autres – Lecteur d’empreintes digitales sur l’écran

– USB 3.1 Type C

– Haut-parleurs stéréo

– nanoSIM + eSIM

-Bluetooth 5.2

– Capteur infrarouge

Huawei a mis un accent particulier sur la conception de l’appareil lors de la présentation. Et ce n’est pas pour moins. C’est l’un des smartphones pliables grand format les plus légers du marché, ne pesant « que » 255 grammes. C’est à peine 15 grammes de plus qu’un iPhone 13 Pro Max et 16 grammes de moins qu’un Galaxy Z Fold3.

C’est aussi l’un des plus minces, avec seulement 5,4 millimètres d’épaisseur lorsqu’il est déplié. En ce sens, la firme affirme avoir fait un effort pour rendre la « ride » centrale de l’écran presque imperceptible.

L’écran en question utilise une dalle OLED flexible de 7,8 pouces de diagonale, qui peut être repliée grâce à une charnière centrale pour transformer l’appareil en un smartphone « classique » avec un écran de 6,5 pouces. Le panneau prend en charge un taux de rafraîchissement de 120 hertz et a une résolution Full HD +.

Huawei a opté pour le processeur Qualcomm Snapdragon 888 dans sa version sans connectivité 5G pour donner vie à son nouveau pliage. C’est la même puce qui équipe le Huawei P50 Pro, et qui dans ce cas est associée à 8 ou 12 Go de RAM, et 256 ou 512 Go de stockage. Tout cela, soutenu par HarmonyOS 2.0, bien sûr, sans accès aux services et applications Google.

Le système de caméra de la montre est dirigé par un capteur de 50 mégapixels, qui est accompagné d’un appareil photo secondaire de 13 mégapixels avec un objectif ultra grand angle et d’un appareil photo « téléobjectif » de 8 mégapixels avec zoom optique 3x. La caméra frontale utilise un capteur de 10 mégapixels avec un objectif ultra grand angle et est située à l’intérieur d’un trou dans le coin supérieur droit de l’écran.

Avec le Huawei Mate Xs 2, la marque a pris acte des avancées de Samsung dans le domaine de la productivité, et a doté son nouveau pliable d’une compatibilité avec le stylet M-Pen 2s, afin qu’il soit possible de dessiner, prendre des notes ou faire des découpes. sur l’écran à l’aide de l’accessoire. Celui-ci, soit dit en passant, est vendu séparément.

Prix ​​et où acheter le Huawei Mate Xs 2

Pour l’instant, le Mate Xs 2 a été lancé en Chine, où il peut être acheté via la boutique en ligne officielle de la marque, au prix officiel de 9 999 yuans, soit environ 1 440 euros dans sa version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Le modèle le plus cher, avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, est au prix de 12 999 yuans, soit environ 1 872 euros au taux de change actuel.

Sujets connexes : Huawei

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.