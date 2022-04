Twitter pourrait devenir le rival le plus inattendu de Telegram et WhatsApp

Elon Musk souhaite que les messages directs de Twitter soient cryptés de bout en bout afin que personne n’y ait accès.

En début de semaine, une rumeur qui se répandait de plus en plus fortement se confirmait, le rachat de Twitter par le milliardaire Elon Musk pour 45,5 milliards de dollars, un fait dont, petit à petit, on commençait à voir les premières conséquences.

Le premier d’entre eux est que Twitter pourrait devenir le rival le plus inattendu de Telegram et de WhatsApp, puisque son nouvel actionnaire principal souhaite que le réseau social du petit oiseau bleu soit mis à jour avec l’une des principales fonctionnalités de sécurité de ces clients de messagerie.

Selon Elon Musk, les messages directs de Twitter devraient être cryptés de bout en bout

Elon Musk a récemment publié un tweet, que nous vous laissons sous ces lignes, dans lequel il déclare qu’il souhaite que les messages directs Twitter soient cryptés de bout en bout, comme c’est le cas dans les applications de messagerie les plus populaires aujourd’hui telles que WhatsApp , Télégramme ou signal. Musk se réfère spécifiquement à ce dernier, puisque Signal est considéré comme la plateforme de messagerie la plus sécurisée aujourd’hui.

Les DM de Twitter devraient avoir un cryptage de bout en bout comme Signal, afin que personne ne puisse espionner ou pirater vos messages – Elon Musk (@elonmusk) 28 avril 2022

Cela signifie que si les messages Twitter sont cryptés de bout en bout, le réseau social ne pourra pas lire les messages, car ceux-ci sont cryptés sur l’appareil de l’utilisateur et seuls l’expéditeur et le destinataire pourront voir le contenu du message.idem.

Ce tweet semble avoir un objectif clair : rassurer les utilisateurs de Twitter qui s’inquiètent de la confidentialité des messages directs sur le réseau social suite au récent changement de propriétaire, puisque, Elon Musk devenant l’unique propriétaire de Twitter, les utilisateurs de le réseau social du petit oiseau bleu craint que ses messages directs ne soient plus sécurisés.

Twitter va enfin permettre d’éditer les tweets déjà publiés

Ce n’est que le premier changement qu’Elon Musk souhaite mettre en place sur Twitter, puisque le nouveau propriétaire du réseau social a déjà déclaré qu’il souhaitait qu’il devienne un espace de liberté d’expression, bien que l’on ne sache toujours pas quelles mesures il prendra. pour l’obtenir.

