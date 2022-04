Fermeture de Tuenti : ses clients deviendront désormais O2

Au revoir à Tuenti: l’opérateur fermera ses portes et tous les clients auront un tarif à O2.

Tuenti, l’OMV du groupe Movistar, a officialisé sa fermeture ce jeudi 28 avril. Sur son site Internet, la société a confirmé avoir décidé d’unifier les marques Tuenti et O2 sous un seul opérateur.

Ainsi, tous les clients Tuenti actuels deviendront bientôt des clients O2. De Tuenti, ils assurent que les nouveaux tarifs destinés à leurs clients auront de meilleures conditions en gigaoctets et en appels sans que cela implique une augmentation de prix. De plus, tous les clients Tuenti actuels pourront consulter tous les doutes qu’ils ont via une adresse e-mail ou via l’application Tuenti.

Tous les clients Tuenti deviendront des clients O2

Depuis 2012, Tuenti opère comme le MVNO du groupe Movistar destiné aux plus jeunes, avec des tarifs compétitifs axés sur l’offre de données mobiles. Depuis son apparition, de nombreux autres MVNO proposent des forfaits de plus en plus attractifs, si bien que Tuenti est relégué au second plan.

Après l’émergence d’O2 en Espagne aux mains de Movistar, Tuenti a eu une portée de moins en moins importante, tandis qu’O2 gagne de plus en plus en popularité.

Pour cette raison, Movistar a décidé de fermer Tuenti et de transférer tous ses clients et utilisateurs dans les rangs d’O2. Ce mouvement, oui, ne s’appliquera qu’aux clients actuels d’un tarif contractuel à Tuenti. Ceux qui ont un plan prépayé auront une ligne Movistar.

À partir du 29 avril, les clients actuels de Tuenti recevront une nouvelle carte SIM O2 ou Movistar en fonction de leur forfait actuel. Avec la carte, une lettre sera incluse avec des instructions détaillées pour passer d’un opérateur à un autre.

