Oclean X Pro: La brosse à dent électrique avec IA pas chère pour un brossage assisté et parfait

On dit qu’une brosse à dents électrique est deux fois plus efficace pour lutter contre les caries. Cela est dû en partie à la régularité de son mouvement, mais aussi au fait que son utilisation est plus amusante ! En fait, il est plus probable que vous vous souveniez de vous brosser les dents si vous avez un appareil qui fait le travail difficile pour vous. En définitive, l’importance d’une brosse à dents électrique de qualité n’est plus à démontrer.

Si vous êtes à la recherche d’une brosse à dents de haute qualité, vous avez probablement rencontré de nombreux modèles. Les grandes marques ont tendance à fixer le prix de leurs brosses à dents électriques à un niveau qui les met hors de portée de nombreuses personnes. Payer des centaines d’euros pour une brosse à dents n’est tout simplement pas nécessaire. Pourquoi ? Parce qu’il en existe de nombreuses à un prix abordable qui offrent des caractéristiques haut de gamme sans coûter un bras et une jambe.

Prenez l’Oclean X Pro, par exemple. Il s’agit d’une puissante brosse à dents électrique « intelligente » dotée de certaines des caractéristiques les plus innovantes et les plus riches en technologie que nous ayons jamais vues. Un moteur puissant doté d’une intelligence artificielle compatible avec une application, plusieurs modes de nettoyage, la détection des zones aveugles et bien plus encore ! Découvrons ensemble dans cet article de quoi est capable cette fameuse brosse à dent électrique.

Oclean X Pro: Une brosse à dent électrique bardée de nouvelles technologies pour un brossage impeccable

À première vue, la brosse à dents électrique Oclean X Pro Smart ressemble à une brosse à dents électrique standard mais cache bien son jeu. Disponible en bleu marine, violet aurora, rose sakura ou vert brume, elle a une forme cylindrique standard et une tête de brosse détachable.

Un écran LCD tactile pratique et indispensable

En la tenant dans votre main, votre pouce est naturellement aligné avec un petit bouton unique surmonté d’un petit écran tactile LCD couleurs. Ce petit écran offre une interface intuitive qui affiche un large éventail de paramètres et des infographies sur votre brossage.

À l’intérieur de la brosse à dents se trouve un gyroscope à 6 axes qui détecte les mouvements de brossage et génère des infographies. Il affiche un contour de vos dents avec une « zone blanche » qui indique les zones entièrement nettoyées. En outre, toute « zone bleue » qui s’affiche indique les zones qui nécessitent plus d’attention, c’est-à-dire un brossage supplémentaire.

Au centre de l’écran, vous verrez la durée de la session de brossage en cours. En plus de cela, un « score de brossage » s’affiche. Basé sur plusieurs points de données, il vous donne un chiffre entre 1 et 100 qui indique clairement l’efficacité de votre brossage. En fait, cela vous donnera un meilleur aperçu des domaines que vous devez améliorer.

Une application mobile pour suivre l’efficacité de vos brossages

L’Oclean X Pro se couple avec l’application Oclean App qui ouvre toutes les fonctionnalités et l’analyse détaillée sur votre smartphone ou votre tablette. Compatible avec les appareils iOS et Android, elle s’associe à la brosse à dents et vous permet d’enregistrer la date, l’heure et la durée de vos séances de brossage. En outre, l’application détecte votre « rendement de nettoyage » ainsi que la durée de vie des têtes de brosse. Ces « rapports » s’affichent facilement et indiquent plusieurs facteurs, notamment l’aperçu de la zone aveugle et d’autres personnalisations.

L’application est conçue de manière à être facile à utiliser et à comprendre. Bien que l’écran tactile LCD de la brosse à dents vous donne des informations en direct sur votre séance de brossage en cours, l’application vous permet de vous plonger dans un éventail plus large d’analyses.

Un moteur ultra efficace

En interne, l’Oclean X Pro est équipé d’un moteur « sans balai » capable d’atteindre 42 000 tr/min. Cependant, il est impressionnant par son faible niveau sonore et convient parfaitement à un large éventail d’utilisateurs.

Au départ, 42 000 tr/min peut sembler excessif, mais il offre un large éventail de modes de nettoyage avec 32 intensités différentes, entièrement réglables. Pour les personnes sensibles, il est conseillé de maintenir l’intensité de brossage à un niveau inférieur, tandis que celles qui le supportent peuvent augmenter l’intensité de brossage en fonction de leurs préférences personnelles.

À l’aide de l’écran tactile, vous pouvez sélectionner manuellement un nombre entre 1 et 32. 1 étant le plus faible et 32 le plus intense. Cependant, de nombreux utilisateurs ont tendance à utiliser l’un des trois préréglages : propre, blanc ou massage. Chacune de ces options procure une sensation différente et offre une expérience plus adaptée à vos préférences personnelles.

Des têtes de brossage bien pensées

Les brosses détachables qui accompagnent l’Oclean X Pro ont l’apparence d’un modèle standard, mais elles sont bien conçues en 3D avec la plus grande précision. Les poils sont fabriqués à partir d’un mélange de trois variétés différentes. Vous remarquerez trois couleurs dans les poils. Le bleu indique le filament de rappel Pedex qui offre une sensation de rigidité et de durabilité. Au milieu se trouve le filament Pedex diamont vert fluo, doux mais rigide. Sur le pourtour, on trouve le filament DuPont Tynex brilliance diamont qui permet un polissage doux à grande vitesse.

Les brosses sont facilement détachables pour se connecter à l’axe métallique du corps principal de la brosse à dents. Elles sont censées durer beaucoup plus longtemps que les poils standard, notamment grâce à la technologie sensible à la pression du contrôleur IA. Qu’est-ce que c’est exactement ? Contrairement à la plupart des brosses à dents électriques, l’Oclean X Pro détecte automatiquement le brossage excessif et en réduit immédiatement la fréquence. Le moteur produit alors moins de puissance dans l’espoir que vous appliquiez moins de pression sur vos dents et vos gencives. En fin de compte, cela permet une séance de brossage plus saine avec moins d’abrasion, de saignement et d’irritation. C’est la fonction parfaite pour ceux qui ont tendance à se brosser les dents avec trop de force.

Une forte robustesse

Le X Pro est conçu dans un souci de durabilité. Cela dit, Oclean a fait en sorte que la brosse à dents soit classée IPX7 pour sa résistance à l’eau. Qu’est-ce que cela signifie exactement ? IPX7 signifie essentiellement que la brosse à dents peut être entièrement immergée dans l’eau, sans que les composants électriques ne soient endommagés. En fait, vous pouvez la maintenir sous l’eau à une profondeur de 3 pieds pendant 30 minutes. Le feriez-vous un jour ? Probablement pas, mais c’est bon à savoir !

Le chargeur est quant à lui classé comme étanche IPX5. Cela signifie que le chargeur peut être mouillé par des gouttelettes et de l’humidité, mais que vous ne devez pas l’immerger complètement dans l’eau. La brosse à dents elle-même et le chargeur sont tous deux dotés de ces caractéristiques afin de garantir aux utilisateurs qu’ils n’auront pas à « materner » leur brosse à dents autour du lavabo. La X Pro et le chargeur peuvent résister efficacement à l’humidité dans pratiquement tous les cas de figure.

Recharge rapide et socle magnétique 2 en 1

L’Oclean X Pro contient une batterie au lithium-ion d’une capacité de 800 mAh. Cette batterie minuscule mais impressionnante alimente généralement la brosse à dents pendant un mois de brossage deux fois par jour. Cependant, l’autonomie de la batterie dépend totalement du niveau d’intensité que vous avez tendance à utiliser. Par exemple, si vous l’utilisez deux fois par jour au niveau 1 (le réglage le plus faible), vous aurez environ 40 jours de brossage. Si vous le gardez réglé sur 32 (le réglage le plus intensif), vous aurez probablement environ 20 jours de brossage avant de devoir la remettre sur le chargeur.

Mieux encore, elle est livrée avec une station de charge 2 en 1 très pratique que vous pouvez fixer magnétiquement au mur de la salle de bains, au miroir ou simplement poser à plat sur le comptoir. La base cylindrique de la brosse à dents est équipée d’un petit anneau de chargement magnétique sur la face inférieure qui vous permet de charger sans avoir besoin de brancher quoi que ce soit. En outre, la face arrière, près de l’écran LCD, est également équipée d’une capacité de charge magnétique.

Lorsque la brosse à dents doit être rechargée, vous verrez un indicateur sur l’écran LCD. Heureusement, le chargement est incroyablement rapide. En fait, en deux heures seulement, la brosse à dents peut passer de 0 % de capacité de batterie à 100 % de charge complète et être prête pour plusieurs semaines d’utilisation quotidienne. Le temps de charge est carrément impressionnant, à notre avis. Les brosses à dents de la plupart des concurrents ne peuvent tout simplement pas rivaliser avec un temps de charge de 2 heures.

Oclean X Pro: Prix et promotions

Si cette brosse à dent électrique bardée de toutes ces technologies vous intéresse, elle est actuellement en promotion ainsi que le kit de têtes brossage qui va avec :

➡️ La Oclean X Pro est disponible à 60,24€ au lieu de 69,90€ avec le coupon OCXPRO

➡️ Les 10 têtes de brossages sont également en réduction à 29,29€ au lieu de 38,95€ avec le coupon REFILLS