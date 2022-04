WhatsApp est mis à jour avec la fonction que nous attendions tous

TTfone Titan TT950 Whatsapp 3G écran Tactile Senior téléphone Mobile Flip Grand Bouton - Facile et Simple à Utiliser (Seulement téléphone)

Téléphone 3G Flip Senior avec gros bouton et grand écran de 2,8 pouces - Système d'exploitation Android simplifié - Écran tactile pour une utilisation facile - Écran couleur extérieur de 1,8 pouces montrant l'image de l'appelant Station de chargement de la station d'accueil incluse pour un chargement facile - Rappels de mémo vocal - Notification de batterie faible Contacts photo est une fonctionnalité qui vous permet d'enregistrer des numéros sur votre téléphone avec une photo de la personne, ce qui facilite grandement l'appel d'un être cher. Processus de configuration simple où vous pouvez choisir une image de votre galerie ou en prendre une nouvelle à l'aide de l'appareil photo et lorsque cette personne appelle, l'image apparaît sur les écrans intérieur et extérieur. Réglez votre fils, votre fille, votre frère, votre sœur ou vos amis et avec un seul bouton, vous pouvez facilement les appeler sans avoir à vous souvenir du numéro Configurez jusqu'à cinq contacts d'urgence dans le téléphone et lorsque vous appuyez sur le bouton SOS, ils recevront chacun un message texte SMS avec l'emplacement du TTfone Titan et le téléphone sonnera alors chaque numéro jusqu'à ce que quelqu'un décroche. Une excellente fonctionnalité de sauvetage que nous avons sur tous nos modèles TTfone, le Titan étant le premier à envoyer des informations de localisation Le TTfone Titan a intégré Whatsapp pour que vous puissiez obtenir une messagerie et des appels rapides, simples et sécurisés gratuitement. Avec une connexion Wifi ou des données mobiles, Whatsapp peut vous permettre d'envoyer des messages à vos amis et à votre famille, partager des photos et des vidéos et dispose même d'une fonction d'appel vidéo. Le TT950 dispose également d'une application Facebook simplifiée où vous pouvez utiliser les services de messagerie. Youtube et un navigateur Internet sont également là pour votre divertissement Le TTfone Titan est livré avec deux caméras, 5 MP et 1,3 MP pour capturer ces moments spéciaux et les partager avec vos amis et votre famille. Utilisez la caméra interne pour les selfies et les fonctions d'appel vidéo