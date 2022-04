5 extensions Chrome pour être plus productif : travaillez sans distractions

Vous ne pouvez pas vous permettre d’être improductif. Ces extensions Google Chrome vous aideront à travailler plus dur et mieux.

Malgré le fait que l’offre que nous avons actuellement dans les navigateurs Web soit énorme, il ne fait aucun doute que Google Chrome reste l’une des options préférées. Ce navigateur a un avantage très important sur la plupart de ses concurrents, c’est l’utilisation d’extensions.

On peut en trouver de toutes sortes, mais aujourd’hui on veut se concentrer sur la productivité. Ce sont quelques-unes des meilleures extensions de Google Chrome pour pouvoir travailler sans distractions, être beaucoup plus productifs et passer moins de temps sur nos tâches.

5 extensions Google Chrome pour fonctionner au mieux

Traducteur de Google

Pensez aux fois où vous recevez des e-mails de clients étrangers et que vous devez faire appel à un traducteur. Eh bien, vous devez envoyer un e-mail professionnel dans une autre langue. Cette extension Google Chrome est très utile, car elle vous évite de devoir quitter votre espace de travail pour traduire certains types de texte. Il suffira de cliquer pour avoir un texte ou un mot intégralement traduit. Vous avez même la possibilité d’entendre comment ça sonne dans la langue de votre choix. Il ne fait aucun doute qu’il s’agit de l’une des extensions phares que nous propose Google.

uBloc

Notre travail peut nous obliger à effectuer des recherches sur Internet. Les publicités et les pop-ups sont l’un des éléments les plus gênants. De plus, c’est très gênant. Ce bloqueur de publicités est l’un des bloqueurs de publicités les plus efficaces que vous pouvez installer en tant qu’extension Google Chrome. Il a l’avantage d’être très léger et ne ralentira en rien votre ordinateur. Essayez-le et vous verrez à quel point il est impitoyable avec n’importe quel type d’annonce, même celles qui apparaissent sur YouTube. Concentrer l’attention est beaucoup plus facile grâce à uBlock.

Actualisation automatique Plus

Pour la multitude de pages Web, nous devons appuyer sur le bouton F5 pour mettre à jour le contenu, c’est-à-dire pour le rafraîchir. Si, pour une raison quelconque, c’est quelque chose que vous faites de manière récurrente, il existe une extension Google Chrome qui le fait pour vous. Le meilleur de tous est que vous pouvez définir un intervalle d’actualisation pour la page, afin que vous puissiez complètement l’oublier et avoir les informations complètement à jour. Cela vaut la peine d’y jeter un coup d’œil et de l’installer, car cela vous fait gagner beaucoup de temps perdu.

Recherche d’e-mails

Cette extension parvient à gagner beaucoup de temps. Sa mission est très simple, mais si vous décidez par vous-même, cela prendrait beaucoup de temps pour faire ce qu’elle fait. Sa mission est de trouver des adresses e-mail dans une page Web. Si vous êtes un vendeur et que vous recherchez un e-mail à partir d’une page Web que vous avez vue, cette extension fera le travail pour vous. Cela peut sembler simple, mais c’est beaucoup plus utile que vous ne le pensez. Le temps joue désormais en votre faveur.

synthèse vocale

Si vous parvenez à maîtriser cette extension vous aurez du temps de votre côté. Grâce à lui, il vous permet de convertir tout ce que vous dictez en texte écrit. C’est-à-dire qu’ils remplissent des fonctions de secrétariat. Évidemment, vous devrez revoir le texte avant de l’accepter comme bon, car vous pourriez mal comprendre un mot. Mais au fur et à mesure que vous l’utiliserez, vous obtiendrez un plus grand nombre de visites. Une extension Google Chrome indispensable.

Ce ne sont pas des extensions, mais vous serez plus productif si vous faites cela

Évidemment, être productif implique toujours de tirer le meilleur parti de son temps et d’éviter toute distraction. Prenez note de ces conseils pour profiter au maximum de votre journée de travail et ne pas avoir à travailler en dehors de votre horaire plus tard.

Éliminez de votre table de travail tout ce qui peut vous distraire. Des matériaux avec lesquels vous pouvez jouer, comme un simple stylo, au téléphone portable sur la table. Si vous évitez la tentation, vous évitez le danger.

Si ce n’est pas nécessaire, n’ayez pas WhatsApp, Web, Telegram ou tout autre outil de messagerie sur votre ordinateur. Si pour le travail vous devez les faire fonctionner, il est préférable de désactiver les notifications et de les vérifier périodiquement.

Les réseaux sociaux, tout comme les applications de messagerie. À moins que vous ne travailliez en tant que gestionnaire de communauté, éloignez-vous d’eux ou laissez-les pour le reste.

Souvent, nous commençons à divaguer ou à surfer sur Internet avec empathie et cessons d’être productifs. Avant cela, lève-toi de la chaise, en tant qu’homme je marche et reviens avec plus de désir.

Être productif est, parfois, certainement problématique. Mais grâce à ces 5 extensions Google Chrome, vous pouvez améliorer vos compétences et tirer le meilleur parti de votre temps. À la longue, vous verrez comment vous parvenez à travailler d’une autre manière.

