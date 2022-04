Le plan transparent de Samsung pour concurrencer Xiaomi

Samsung veut mieux concurrencer Xiaomi et d’autres fabricants chinois, c’est pourquoi à Suwon, ils élaborent déjà une stratégie de réduction des prix qui impliquera de fabriquer davantage de mobiles « en marque blanche » en Chine.

Bien que Samsung ait annoncé début 2022 les meilleurs résultats économiques de son histoire récente grâce à l’adoption de la 5G et des mobiles pliables, la vérité est que le géant de Suwon fait face à une concurrence de plus en plus féroce, notamment sur des marchés clés tels que la Chine ou l’Inde, où les Chinois des fabricants tels que Xiaomi, OPPO, vivo ou OnePlus continuent de vendre sans relâche des millions d’unités de leurs smartphones les moins chers.

C’est peut-être pour cette raison que Samsung s’efforce depuis plusieurs trimestres d’améliorer ses prix et sa compétitivité, en particulier dans les segments moyen et basique du marché, bien que la réduction des coûts ne soit pas aussi simple qu’il y paraît dans une économie d’échelle, donc Les Sud-Coréens ont finalement dû choisir de sous-traiter une bonne partie de la production à certains partenaires en Chine.

Ainsi, les usines Samsung au Vietnam, en Inde, en Corée du Sud, au Brésil et en Indonésie ont depuis longtemps reçu l’aide d’au moins deux fabricants chinois, qui fournissent effectivement un câble non seulement dans l’assemblage et la fabrication, mais aussi dans la conception et le développement de certains ODM (Original Design Manufacturing) appareils de type qui sont ensuite commercialisés sous la marque Samsung.

Samsung veut mieux concurrencer Xiaomi et d’autres fabricants chinois, ce qui se produit en améliorant ses prix et en réduisant les coûts en élargissant les accords avec les fabricants chinois locaux qui fourniront plus de 90 millions d’unités de smartphones Galaxy en cette année 2022.

Samsung gagne plus d’argent que jamais : la 5G et les téléphones pliables sont un succès

Le modèle serait similaire à celui que nous connaissons déjà des marques blanches dans les supermarchés, puisque Samsung est en charge, avec ses partenaires, de concevoir et de terminer le développement des terminaux, qui sont ensuite assemblés dans ces usines externes du partenaire. lui-même et sont commercialisés sous le nom de Samsung pour réduire les coûts et améliorer la compétitivité.

Comme nous l’a dit SamMobile, ce type de production ODM n’est utilisé que dans les gammes Samsung les moins chères, comme le Galaxy A03, le Galaxy A03s, le Galaxy A03 Core ou le Galaxy Galaxy A22 5G, entre autres, qui sont conçus et assemblés dans le Wingtech et Usines Huaqin en Chine.

De plus, comme il s’est avéré, Samsung avait l’intention en début d’année de commander quelque 70 millions d’unités à ses partenaires chinois tout au long de cette année 2022, même si apparemment, finalement, ces plans auraient échoué très court, obligeant la firme de Suwon à augmenter leurs commandes de 20 millions d’unités supplémentaires, en particulier de Galaxy A03 et Galaxy A04.

Les partenaires de Samsung en Chine ne développent et n’assemblent que des téléphones portables basiques et économiques, bien qu’étant parmi les terminaux Galaxy les plus vendus, le plus important sera de garantir leurs normes de qualité.

Cela permettra à Samsung de réduire au maximum les coûts de production de ces appareils bon marché, ce qui est très important pour rivaliser notamment sur les marchés émergents avec Xiaomi, OnePlus, OPPO, realme, vivo et d’autres fabricants chinois, ce qui est essentiel pour populariser un Une expérience d’interface utilisateur qui, sur nos marchés, a déjà plus de tradition et des milliers de fans.

Nous verrons si Samsung y parvient ou non, la tâche est compliquée, même s’il est vrai que la baisse des prix, notamment dans les gammes les plus vendues, contribuera sans aucun doute à améliorer leurs parts de marché. Dans tous les cas, le principal problème sera de savoir comment assurer la meilleure qualité de ces mobiles « marque blanche », qui ne seront pas assemblés directement dans les usines Samsung avec leurs standards de production… Il va falloir les essayer et vous en parler c’est d’abord! main!

Où Samsung fabrique-t-il ses smartphones ? Ce sont les pays qui partagent le gâteau

