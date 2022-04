Le Samsung Galaxy A le plus vendu corrige 88 vulnérabilités dans une nouvelle (et importante) mise à jour

Le Galaxy A52, l’un des téléphones les plus vendus de Samsung en 2021, entame le déploiement milieu de gamme de l’importante mise à jour One UI d’avril, avec pas moins de 88 vulnérabilités corrigées.

Los desarrolladores de Samsung continúan tratando muy bien a sus smartphones y usuarios, y en ese empeño de mantener a sus Galaxy entre los dispositivos más seguros del mercado, uno de los superventas de la compañía a va a subsanar nada menos que 88 vulnerabilidades en una nueva actualisation.

En fait, nous parlons de la compilation April One UI qui avait déjà été présentée comme l’une des plus importantes de ces derniers mois, et qu’après avoir été mise à disposition de beaucoup d’appareils Galaxy avec une réduction de performances plus élevée, elle commence maintenant son déploiement parmi les meilleures ventes à commencer par le Samsung Galaxy A52.

Nous sommes évidemment confrontés à l’un des mobiles les plus performants de Samsung au cours de la dernière année 2021, c’est donc une bonne nouvelle que les millions d’utilisateurs qui l’ont acquis dans le monde puissent désormais mettre à jour les correctifs de sécurité d’avril avec un bon nombre de vulnérabilités fixes, y compris certains importants, y compris Dirty Pipe.

La nouvelle compilation est déjà distribuée en Europe avec le code de firmware A525FXXS4BVD1, donc si vous ne l’avez pas encore reçu, vous pouvez exécuter les paramètres pour essayer de le forcer directement et commencer à utiliser votre Galaxy A52 de manière encore plus sûre.

Si vous avez un mobile Galaxy, courrez le mettre à jour, car Samsung a corrigé ces 55 problèmes de sécurité

Évidemment, les correctifs de sécurité de Google sont inclus en plus d’un autre package de correctifs qui n’affecte que One UI, ajoutant une optimisation et des améliorations générales qui sont toujours les bienvenues, sans modifications sur la base de One UI 4.1 avec Android 12 que ces appareils viennent de publier. il y a des semaines.

Comment forcer la mise à jour est très simple, car il suffira d’aller dans les paramètres, et dans le menu Paramètres> Mise à jour logicielle, vous pouvez cliquer sur Télécharger et installer pour que le smartphone se connecte directement aux serveurs Samsung à la recherche de la mise à jour. Évidemment, il peut également être téléchargé à partir de SamMobile ou d’autres outils similaires avec les référentiels de micrologiciels Samsung.

Nous vous encourageons à mettre à jour dès que possible, car par exemple la vulnérabilité Dirty Pipe permettait à n’importe quelle application d’obtenir un accès root à un appareil en profitant d’une faille de sécurité dans la version 5.8 du noyau Linux.

