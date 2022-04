Quelqu’un sur Internet a déjà la Pixel Watch et fuit absolument tout de la montre Google

Ces nouvelles photos nous montrent à quoi ressemble la Pixel Watch au poignet avec un bracelet de 20 mm.

Il manque de moins en moins à Google pour célébrer sa conférence annuelle des développeurs, un événement au cours duquel ils verront la lumière de leur nouveau smartphone pas cher, le Google Pixel 6a, leur première montre intelligente, la Pixel Watch.

Il y a quelques jours, nous vous avons dit que les premières vraies photos de la Pixel Watch avaient été divulguées après avoir été oubliées dans un restaurant de Chicago et maintenant l’utilisateur qui a divulgué ces images partage plus de photos de l’appareil qui révèlent tous les détails de la première smartwatch de Google .

La conception de la Google Pixel Watch a été divulguée dans son intégralité

L’utilisateur qui a divulgué les photos de la Pixel Watch oubliée dans un restaurant a récemment publié une entrée sur Reddit, dans laquelle il partageait de nouvelles images de la première smartwatch Google portée au poignet avec un bracelet de 20 mm, que nous vous laissons sous ces lignes.

Concernant le bracelet, qui est en silicone, possède un connecteur propriétaire et repousse assez bien les traces de doigts et la saleté, cet utilisateur a déclaré que « c’était un peu douloureux de le mettre la première fois », mais qu’une fois mis, il » est extrêmement sécurisé et ne semble pas se détacher facilement.

En ce qui concerne la sensation au poignet de la Pixel Watch, cet utilisateur affirme qu’il s’agit de la smartwatch la plus confortable qu’il ait essayée, car « elle semble beaucoup plus fine que les mesures ne le laissent croire » et comparée à sa Samsung Galaxy Watch, c’est comme prendre rien.

Aussi, selon cet utilisateur, la Pixel Watch a un autre grand avantage, du moins pour lui :

« La couronne ne se pose pas sur le dos de ma main lorsque je replie mon poignet ou que je tape, ce qui me rend fou sur d’autres montres »

En revanche, sur les images de la Pixel Watch à l’extérieur du poignet de cet utilisateur, que nous vous laissons sur ces lignes, vous pouvez clairement voir l’écran, le boîtier argenté et les capteurs en bas qui nous rappellent ceux de la Fitbit Charge 5 et Fitbit Luxe.

Enfin, en guise de conclusion, cet utilisateur déclare que la Pixel Watch « est sans aucun doute une montre belle et confortable que je n’aurais aucun problème à porter longtemps et même la nuit pour le suivi du sommeil ».

