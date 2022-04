Qualité sonore et jusqu’à 34h d’autonomie : les plus beaux écouteurs dégringolent pour la fête des mères

Les Nothing Ears (1) ne sont pas seulement beaux, ils sonnent aussi très bien. Profitez-en pour les acheter pour seulement 74,99 euros et surprenez votre mère avec le meilleur cadeau.

Ils ont un beau design, ils sonnent bien, ils ont une suppression du bruit et, en plus, ils peuvent durer jusqu’à 34 heures en écoutant votre musique préférée. On parle du Nothing Ear (1), le plus beau casque sans fil du marché, et on le fait pour une raison simple : il est soldé. Profitant du fait que la fête des mères approche, Nothing a baissé le prix de ses écouteurs à 74,99 euros sur Amazon.

Le prix de vente conseillé de ce produit Nothing est de 99,99 euros et, pour être honnête, il n’est pas habituel de les voir aussi bon marché qu’ils le sont en ce moment. Qu’ils soient pour vous ou un cadeau pour votre mère -ou qui vous voulez-, profitez-en et économisez 25 euros à l’achat de ces écouteurs. Ces Nothing Ears (1) sont celles que j’utilise tous les jours, alors je vais vous dire pourquoi elles sont une si bonne option.

Achetez le Nothing Ear (1) au meilleur prix

Le design est l’aspect différentiel du Nothing Ear (1), car ce sont des écouteurs transparents. Oui, vous avez bien lu, il a des transparences qui nous permettent de voir l’intérieur d’eux. Dans cette offre, vous pouvez choisir entre le modèle blanc ou le modèle noir, tous deux vraiment sympas. De plus, je les aime aussi parce qu’ils sont très confortables. Les coussinets en silicone permettent une bonne prise en main et sont très légers.

Les Nothing Ear (1) descendent à 74,99 euros sur Amazon, il est rare qu’ils soient aussi bon marché.

À l’intérieur, ils sont équipés de haut-parleurs dynamiques de 11,6 millimètres qui, comme nous vous l’avons déjà dit dans l’analyse du Nothing Ear (1), offrent une bonne qualité sonore avec un accent particulier sur les basses. De plus, les écouteurs disposent d’un mode d’annulation active du bruit et de transparence, que vous pouvez facilement activer via les commandes tactiles situées à l’extérieur de chaque écouteur.

Concernant l’autonomie, l’Ear (1) atteint les 5 heures d’utilisation lorsqu’on l’utilise avec l’ANC activé. Si nous nous débarrassons de cette option, la durée de vie de la batterie augmente jusqu’à 6-7 heures. Lorsque nous nous tournons vers le boîtier de charge, l’autonomie est étendue à 25 heures avec ANC et jusqu’à 34 heures sans ANC.

Pour en revenir aux commandes tactiles dont nous avons parlé précédemment, je vous dis qu’elles fonctionnent avec précision et rapidité. De plus, il est également important que vous sachiez que ces écouteurs disposent d’une application mobile compatible appelée ear (1), que vous pouvez télécharger gratuitement. Cette application vous permet de connaître le niveau de la batterie, d’accéder à un simple égaliseur ou de personnaliser les commandes tactiles, entre autres fonctions.

Dans l’ensemble, le Nothing Ear (1) est un bon casque sans fil qui a tout ce dont vous avez besoin. Vous savez, ils descendent à 74,99 euros sur Amazon, chose qui n’est pas très courante. N’hésitez pas et profitez de cette bonne opportunité pour vous les procurer.

