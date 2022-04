Le PDG de Google confirme que le Pixel 6 s’est vendu mieux que tout autre Pixel jusqu’à présent

Malgré la polémique initiale, provoquée par les problèmes subis depuis son lancement, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro semblent avoir convaincu le public.

Ou, du moins, c’est ce que l’on peut déduire des propos de Sundar Pichai lui-même, PDG de l’entreprise, dans le dernier appel à résultats du premier trimestre 2022 d’ALphabet publié il y a quelques heures. Dans ce document, le PDG de la société a confirmé que les Pixel 6 et 6 Pro sont les Pixel les plus vendus à ce jour.

En plus de cela, Pichai n’a pas hésité à annoncer l’arrivée de nouveaux matériels « made by Google » lors de la prochaine Google I/O 2022 qui aura lieu les 11 et 12 mai.

Nous pouvons nous attendre à de nouveaux produits de Google lors de l’I/O 2022

Sur le Pixel 6, Pichai affirme qu' »ils sont un grand pas en avant pour le catalogue de la série Pixel », et que « cela a été formidable de voir la réponse des utilisateurs ». Il affirme également qu’il s’agit des Pixels les plus vendus de l’histoire de la série, ce qui contribue à développer la marque et à toucher un plus grand nombre de personnes dans le monde.

En ce sens, Pichai est « enthousiasmé par les produits qui sont en route » et « a hâte d’en partager davantage lors de Google I/O ». Il semble donc clair que nous verrons de nouveaux appareils de la société lors de sa conférence des développeurs.

Aujourd’hui, il semble clair que, lors de la prochaine Google I/O, nous verrons, au moins, la nouvelle Google Pixel Watch, la première montre intelligente de l’entreprise dont nous collectons les indices depuis plusieurs mois maintenant.

D’autre part, le PDG de Google a également confirmé que nous pouvons nous attendre à de grandes nouvelles d’Android qui seront annoncées lors du salon, probablement avec la deuxième version bêta d’Android 13.

