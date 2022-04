Cette montre Huawei avancée retombe : écran AMOLED, 2 semaines de batterie et de nombreuses fonctions

Après un long moment sans descendre, la Huawei Watch GT 2 Sport tombe à 102 euros sur Amazon. Nous vous disons tout ce que vous gagnez avec votre achat.

Cela faisait un moment sans baisser le prix, mais la Huawei Watch GT 2 Sport est à nouveau proche des 100 euros en ce moment. Il s’agit d’une très bonne montre connectée, à caractère sportif, qui peut se targuer d’avoir un bon écran AMOLED, jusqu’à 2 semaines d’autonomie et de nombreuses fonctions. Attention, car désormais il peut être à vous spécialement pour 102 euros sur Amazon.

Cette smartwatch Huawei, qui a un prix d’origine de 219 euros, sera chez vous le lendemain si vous avez Amazon Prime. Avec cet achat, vous économisez environ 120 euros et vous obtenez une très bonne montre intelligente avec laquelle vous pouvez voir l’heure, suivre votre activité physique et votre santé, et également recevoir des notifications des applications installées sur votre mobile , comme WhatsApp.

L’opportunité que nous offre Amazon est la meilleure du marché pour acheter la Huawei Watch GT 2 Sport. A titre de comparaison, à El Corte Inglés c’est pour 129 euros et dans le magasin Huawei pour 109 euros, dans les deux c’est plus cher.

Achetez la Huawei Watch GT 2 Sport au meilleur prix

La Huawei Watch GT 2 Sport est une smartwatch de sport, ce qui se reflète bien dans sa conception. Cette version Sport est livrée avec un bracelet en silicone très confortable pour le sport, car il ne dérange pas et respire bien. Il dispose de deux boutons physiques sur le côté droit qui sont utilisés pour se déplacer entre les menus et accéder aux applications.

L’un de ses grands atouts est l’écran circulaire de technologie AMOLED de 1,39 pouces avec une résolution de 390 x 390 pixels, dont on peut attendre de très bonnes performances. Il vaut également la peine d’acheter la batterie de 455 mAh, qui peut atteindre deux semaines d’autonomie selon le fabricant. Si vous l’utilisez en mode GPS en continu, l’autonomie atteint 30 heures.

Cette smartwatch Huawei est toujours de style sportif, nous pouvons donc nous attendre à ce qu’elle fonctionne bien à cet égard. Plus précisément, il dispose de 15 modes sportifs professionnels et de 85 modes personnalisables, il est également équipé d’un GPS et est résistant à l’eau afin que vous puissiez également l’emporter avec vous lors de vos entraînements de natation. Une fois l’exercice terminé, vous pourrez connaître des données précises comme les kilomètres parcourus, les calories brûlées ou encore l’allure moyenne.

Vous pouvez également utiliser la Huawei Watch GT 2 Sport pour garder un certain contrôle sur votre santé. Pour cela, il dispose d’un capteur de fréquence cardiaque, d’une surveillance du niveau d’oxygène dans le sang, d’une surveillance du cycle menstruel, d’une analyse du stress et d’un contrôle du sommeil.

Le processeur qui donne vie à l’appareil est le Kirin A1 de Huawei, qui a beaucoup de puissance pour que la vitesse soit très présente dans le comportement de l’horloge. De plus, grâce au Bluetooth, vous pouvez connecter la montre à votre mobile pour recevoir des notifications, consulter les informations météo ou contrôler la lecture de musique.

