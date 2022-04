Testez-vous avec le Wordle contre la montre : cette version sera votre nouveau défi préféré

Vous pensez que vous êtes très bon en Wordle, mais combien de mots pouvez-vous résoudre en seulement 5 minutes ? Découvrez-le dans ce nouveau Wordle contre la montre.

Alors qu’on pensait qu’il n’y avait plus de versions à faire de Wordle, le jeu à la mode, son créateur nous surprend avec le nouveau Wordle contre la montre. Comme son nom l’indique, dans cette version, vous devrez faire face à l’horloge pour deviner autant de mots que possible dans un temps limité.

Si Wordle est devenu votre jeu préféré et que chaque jour vous tentez de résoudre le mystère, ce nouveau mode vous attrapera immédiatement. Comme pour le jeu original, vous ne pouvez jouer qu’une fois par jour. Bien sûr, vous pouvez vous mettre au défi d’essayer de résoudre plus de mots à chaque tentative et ainsi vous améliorer chaque jour. Voyons comment fonctionne ce Wordle contre la montre que vous pouvez jouer à partir de maintenant.

Wordle Against the Clock, la nouvelle version du jeu de mode

Ce Wordle contre la montre est un nouveau défi pour les amoureux des mots qui continuent chaque jour à affronter le Wordle originel. On se souvient que Daniel Rodríguez, le créateur du web, avait déjà créé deux autres modes différents de l’original, le Wordle scientifique et le Wordle avec des accents.

Dans cette nouvelle version, l’utilisateur dispose de 5 minutes pour essayer de résoudre le plus de mots possible. Les défis vont un par un, d’abord vous affrontez le premier mot et, une fois surmonté, vous devrez essayer de deviner le suivant. Lorsque le temps sera écoulé, vous verrez le résultat final et vous pourrez le partager sur les réseaux sociaux.

Comme les autres modes de Wordle, vous pouvez jouer gratuitement à ce Wordle contre la montre sur de nombreux appareils : mobile, ordinateur, tablette… Il vous suffit d’entrer sur le site Wordle contre la montre, d’accepter les premières consignes et de vous concentrer à 100% sur la tâche qui vous attend. Vous savez, juste 5 minutes pour essayer de deviner autant de mots que possible.

Lorsqu’il s’agit de résoudre la solution, l’opération est la même que dans le Wordle original. Les mots sont de 5 lettres et vous avez 6 tentatives. Si les lettres apparaissent en vert, c’est qu’il se situe au bon endroit. S’ils apparaissent en jaune, cela signifie que la lettre est dans le mot, mais pas juste là. Enfin, si vous la voyez en gris, vous devez tenir compte du fait que cette lettre n’appartient pas au mot à résoudre.

Si vous aimez Wordle, vous pouvez jouer à d’autres versions comme Worldle, le Wordle des pays, que vous allez adorer si vous aimez la géographie. D’autre part, si vous aimez la musique, vous pouvez jouer Heardle, le Wordle des chansons. Encadré est également disponible, un Wordle pour deviner des films qui vous accrochera si vous êtes un cinéphile.

