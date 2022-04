Le Doogee S98 Pro, doté d’un système d’imagerie thermique et d’un design inspiré des extraterrestres, devrait arriver sur le marché début juin.

Doogee a commencé l’année 2022 avec le Doogee V20, puis l’a suivie avec le modèle à succès S98. Doogee présente maintenant son nouveau S98 Pro, le téléphone robuste avec imagerie thermique, comme un successeur du S98.

Le S98 Pro se distingue par un design inspiré des extraterrestres. La forme de la bosse de l’appareil photo, combinée aux lignes fines et élancées de l’arrière du couvercle, illustre la figure des extraterrestres.

Le téléphone robuste est censé avoir la meilleure configuration de caméra. Le téléphone associe une caméra principale de 48 Mpx à une caméra de vision nocturne de 20 Mpx. Si l’on ajoute à cela un capteur d’imagerie thermique, on obtient un ensemble de caméras capables de capturer des images dans toutes les situations. La vision nocturne détecte tout ce qui reflète la lumière infrarouge, tandis que la vision thermique détecte tout ce qui émet de la chaleur.

Le nouveau téléphone durci utilisera le capteur thermique InfiRay. Avec la plus haute résolution thermique de 256×192, il apporte plus de deux fois le nombre de pixels thermiques que les autres capteurs. Combiné à une fréquence d’images élevée de 25 Hz, il produit des images si claires qu’il peut détecter avec précision les courants d’air, l’humidité, les fuites, les courts-circuits électriques, les blocages et les températures élevées.

L’aspect le plus cool de ce capteur thermique est une technologie appelée Algorithme de fusion à double spectre. Cette technologie permet de superposer les images du capteur thermique et du capteur primaire. Vous disposez ensuite d’un niveau qui vous permet de régler le niveau de transparence des détails thermiques que vous souhaitez sur l’image réelle. Cela vous permettra de tracer avec précision un point problématique.

Nous vous tiendrons au courant des nouvelles sur le reste des fonctionnalités dès que nous les aurons.

La société confirme également que le Doogee S98 Pro sera disponible à la vente au début du mois de juin. Vous pouvez en apprendre davantage sur ce produit sur le site officiel du Doogee S98 Pro.