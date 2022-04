La nouvelle version d’Android Auto comprend l’une des fonctionnalités les plus attendues

Les notifications Android Auto sont sur le point de s’améliorer grâce à une fonctionnalité utile : les réponses rapides.

Bien que plusieurs mois se soient écoulés depuis son annonce, des réponses rapides arrivent enfin sur Android Auto. La plate-forme Android de Google pour les véhicules introduit la possibilité d’obtenir des suggestions intelligentes aux messages, il est donc beaucoup plus rapide et plus facile de répondre, sans avoir besoin de dicter ou de taper un message.

Les réponses intelligentes dans Android Auto sont disponibles à partir de la dernière version bêta de l’application, publiée via Google Play sous la version 7.6.1215.

Répondez rapidement aux messages via Android Auto grâce à cette nouvelle fonctionnalité

Comme nous l’avons vu dans les captures d’écran partagées par 9to5google, les suggestions intelligentes d’Android Auto apparaîtront dans la carte de notification. En plus des suggestions intelligentes, il existe également la possibilité de dicter une réponse personnalisée.

Dans les voitures à écran tactile, il est possible de répondre à un message simplement en touchant la suggestion souhaitée. Dans d’autres, pointez et cliquez simplement avec les commandes manuelles de la voiture. Sans aucun doute, c’est une fonction des plus pratiques, qui évite d’avoir à passer plus de temps que nécessaire à répondre aux messages en conduisant.

Le déploiement de cette fonction est en cours, et les premiers utilisateurs à pouvoir en profiter seront ceux qui auront installé la version bêta de l’application. Le reste devra attendre qu’il soit intégré à la version stable d’Android Auto, chose qui ne devrait pas prendre trop de jours pour arriver.

