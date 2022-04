POCO Watch : la première smartwatch de POCO est officielle avec un écran AMOLED et deux semaines d’autonomie

La POCO Watch est désormais officielle : découvrez tout sur la nouvelle smartwatch POCO.

En plus de son nouveau produit phare, le POCO F4 GT, Xiaomi a lancé aujourd’hui le premier portable de l’histoire de la marque POCO au monde. Il s’agit d’une montre intelligente qui ressemble un peu à la Xiaomi Mi Watch Lite et à la Redmi Watch 2 Lite, mais qui introduit de nouvelles fonctionnalités intéressantes dans le but de devenir la référence sur le marché des smartwatch bon marché.

La montre POCO se distingue par être une montre axée sur le sport, avec un support pour surveiller plus de 100 activités différentes, en plus d’une apparence sportive et d’une autonomie pouvant atteindre deux semaines.

POCO Watch, toutes les informations

La montre POCO est équipée d’un écran AMOLED tactile de 1,6 pouces avec une résolution de 320 x 360 pixels. Il a un format rectangulaire, et le verre présente une légère courbure à ses extrémités.

Sa box est en plastique, et intègre un bouton physique situé sur le côté droit. Le bracelet est en TPU et est interchangeable. De plus, la montre est résistante à l’eau et à la poussière, pouvant supporter des immersions jusqu’à 5 ATM de pression.

POCO a fourni à sa montre une bonne poignée de fonctions axées sur le sport, dont plus de 100 modes d’activité différents, GPS, GLONASS, Galileo et Beidou, lecteur de fréquence cardiaque et de niveau d’oxygène dans le sang, moniteur de stress, enregistrement d’exercice cycle menstruel et moniteur de sommeil.

Tout cela est soutenu par son propre système d’exploitation et par une batterie d’une capacité de 225 mAh qui promet une autonomie allant jusqu’à quatorze jours. Le chargeur est inclus dans la boîte et utilise un système magnétique pour se fixer au dos de la montre.

Prix ​​​​de la montre POCO et quand il peut être acheté

POCO Watch peut être acheté à partir du 26 avril au prix de 89,99 euros via la boutique officielle de la marque. Les premiers acheteurs pourront obtenir une offre de lancement qui laisse son prix à 69,99 euros. La promotion durera 48 heures à compter de son lancement.

Sujets apparentés : Petit