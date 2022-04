POCO F4 GT: le POCO le plus puissant à ce jour est officiel avec Snapdragon 8 Gen 1 et des déclencheurs configurables

Le POCO F4 GT est une réalité : il s’agit du mobile POCO le plus puissant à ce jour, avec un processeur Snapdragon 8 Gen 1.

Après plusieurs semaines de teasers, POCO a enfin présenté son produit phare tant attendu pour cette année. Le POCO F4 GT est une réalité, et il arrive à se positionner au sommet du catalogue de la société chinoise, grâce à un répertoire de spécifications composé de certaines des fonctionnalités les plus avancées que l’on puisse trouver sur le marché aujourd’hui.

Comme d’habitude, le POCO F4 GT n’est pas un tout nouvel appareil. Il s’agit du même appareil que Xiaomi a lancé en Chine il y a quelques semaines sous le nom de Redmi K50 Gaming Edition.

POCO F4 GT, toutes les infos

PETITE F4 GT Caractéristique Dimensions 162,5 x 76,7 x 8,5 mm

210 grammes Filtrer Écran à points AMOLED de 6,67 pouces

FullHD+

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

Taux d’échantillonnage jusqu’à 480 Hz

DCI-P3

Luminosité jusqu’à 800 nits

Corning Gorilla Verre Victus Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

4nm

noyau octa

jusqu’à 3GHz RAM 8/12 Go LPDDR5 Système opératif MIUI 13pour POCO basé sur Android 12 Stockage 128/256 Go UFS 3.1 appareils photo arrière

– Sony IMX686 64 MP f/1.9, taille de capteur 1/1.73″

-8 MP Ultra grand angle f/2.2, 120º

-2MP macro f/2.4

frontale

-Sony IMX596 20MP f/2.4 Batterie 4700mAh

Charge rapide 120W (chargeur 120W inclus dans la boîte) Autres -USB Type-C

-Dual SIM

-Gâchettes magnétiques personnalisables

-Bluetooth 5.0

-NFC

-Émetteur infrarouge

-Lecteur d’empreintes digitales latéral

-Quad haut-parleurs

-Dolby Atmos

– Audio sans fil haute résolution

Les modèles POCO se sont toujours démarqués du reste des modèles Xiaomi en raison de leur esthétique. La F4 GT n’allait pas l’être moins : elle a un look agressif, avec un dos en verre aux accents noirs ou argentés selon la finition choisie. En ce sens, il est possible d’acheter le POCO F4 GT dans les couleurs jaune, noir et argent.

POCO a fourni à l’appareil plusieurs caractéristiques de différenciation au niveau esthétique, notamment un flash LED en forme d’éclair et une LED colorée autour des caméras.

Les déclencheurs magnétiques sont également absents, situés aux deux extrémités d’un des côtés du terminal. Les déclencheurs sont compatibles avec plus de 100 jeux populaires et peuvent être personnalisés pour effectuer différentes actions.

Sa face avant est occupée par un écran AMOLED de 6,67 pouces de diagonale avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 hertz. Le panneau est complètement plat et prend en charge une profondeur de couleur de 10 bits.

Comment pourrait-il en être autrement, le terminal est équipé du processeur le plus puissant de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1. La puce est associée à 8 ou 12 Go de RAM LPDDR5, et 128 ou 256 Go de stockage interne. Bien sûr, le système de refroidissement LiquidCool 3.0 ne manque pas.

Son logiciel est basé sur Android 12, et personnalisé par MIUI 13 pour POCO, une version légèrement modifiée du logiciel de Xiaomi. A tout cela il faut ajouter une batterie d’une capacité de 4700 mAh compatible avec une charge ultra rapide de 120 W. Bien entendu, le chargeur est inclus dans la boîte.

Bien qu’il ne soit pas l’aspect central de l’appareil, POCO n’a pas minimisé le système de caméra de l’appareil. Son appareil photo principal utilise un capteur Sony IMX686 de 64 mégapixels, auquel s’ajoutent un appareil photo de 8 mégapixels avec un objectif ultra grand angle et un appareil photo de 2 mégapixels pour les macros. La caméra frontale a une résolution de 20 mégapixels.

Prix ​​POCO F4 GT et quand il peut être acheté

En bon fleuron, le POCO F4 GT a un prix plus élevé que ce à quoi la marque nous a habitué avec le reste de ses terminaux. Il est disponible en deux variantes, chacune disponible à un prix différent :

PETITE F4 GT 8/128 Go : 599,99 euros

PETITE F4 GT 12/256 Go : 699,99 euros

Il peut être acheté via les canaux de distribution habituels, y compris la boutique en ligne officielle de la marque, MediaMarkt et Amazon.

