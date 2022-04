Le nouveau et meilleur milieu de gamme Samsung coule déjà : 120 Hz AMOLED, 64 MP et une excellente autonomie

Le nouveau Samsung Galaxy A53 peut désormais être à vous pour près de 100 euros de moins. Ne manquez pas l’occasion, c’est un excellent achat pour les années à venir.

Le Samsung Galaxy A53 se veut le nouveau best-seller de Samsung, puisqu’il s’agit d’un mobile milieu de gamme qui a tout ce dont l’utilisateur a besoin : un bon écran, de bonnes performances, de bons appareils photo et une bonne autonomie. De plus, bien qu’il ne soit sur le marché que depuis quelques jours, son prix s’effondre déjà. Attention, vous pouvez l’acheter pour seulement 357 euros sur Amazon.

C’est une grosse baisse de prix pour un excellent terminal dans sa version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, qui affiche un prix public conseillé de 449 euros. En fait, dans le magasin Samsung, il maintient le même prix pour lequel il est sorti sur le marché, 448,99 euros.

Si vous l’achetez sur Amazon, en plus d’économiser près de 100 euros, vous le recevrez chez vous en quelques jours seulement. De plus, vous devez garder à l’esprit que ce Samsung Galaxy A53 est livré avec 4 ans de mises à jour Android et 5 ans de mises à jour de sécurité, vous ferez donc un excellent achat pour l’avenir. Nous avons pu analyser ce Samsung Galaxy A53 et il nous a laissé de très bonnes impressions que nous vous racontons plus bas.

Achetez le nouveau Samsung Galaxy A53 avec près de 100 euros de réduction

Le design est l’une des raisons pour lesquelles le Samsung Galaxy A53 est un très bon achat. C’est un mobile au design simple mais élégant que vous pouvez utiliser confortablement sans que son épaisseur ou son poids ne soient gênants. Le modèle proposé est le noir, bien que les autres versions baissent également de prix. Par exemple, le modèle bleu clair -dans l’image ci-dessus- est vraiment joli et est maintenant descendu à 365 euros. C’est vous qui décidez s’il vaut la peine de payer cette petite différence pour acheter le Galaxy A53 dans une autre teinte.

L’achat de ce terminal en vaut également la peine pour l’écran Super AMOLED de 6,4 pouces, avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sur la base de notre expérience, nous vous assurons qu’il s’agit d’un panneau de haute qualité en termes de netteté, luminosité, angles de vision et fluidité. De plus, il est chargé de loger le lecteur d’empreintes digitales.

Profitez du fait que le nouveau Samsung Galaxy A53 tombe à 357 pour acheter un bon mobile pour les années à venir.

Le processeur qui lui donne vie est le Samsung Exynos 1280, avec suffisamment de puissance pour effectuer les tâches les plus quotidiennes. Attention, ses 128 Go de stockage interne peuvent être facilement étendus avec une carte microSD. De plus, son système d’exploitation est One UI 4.1 basé sur Android 12, vous savez, avec 4 mises à jour logicielles garanties.

Pour prendre des photos, ce Samsung Galaxy A53 est équipé d’un appareil photo principal de 64 MP, d’un appareil photo ultra grand angle de 12 MP, d’un appareil photo de profondeur de 5 MP et d’un appareil photo macro de 5 MP à l’arrière, et d’un appareil photo frontal de 32 MP. En général, vous pourrez obtenir des photos de très bonne qualité, même lors de l’enregistrement de vidéos.

Une autre section remarquable est celle de l’autonomie, puisque sa batterie de 5 000 mAh peut tenir deux jours si vous l’utilisez légèrement. Si vous en demandez un peu plus, vous profiterez d’une journée ou d’une journée et demie d’autonomie. Attention, il est compatible avec la charge rapide 25W, mais il n’a pas de chargeur dans la boîte. Si vous n’en avez pas chez vous, vous pouvez acheter le chargeur Samsung 25W pour 12,45 euros sur Amazon.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission.