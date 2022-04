POCO F4 GT, la bête de jeu prête à révolutionner le marché en se basant sur des fonctionnalités extrêmes

Il y a un nouveau joueur dans la ligue des jeux mobiles, et il est prêt à tout révolutionner : c’est le POCO F4 GT.

Le catalogue POCO prend forme avec un nombre croissant de produits. Et à chaque lancement, la sous-marque Xiaomi se surpasse une fois de plus en proposant des appareils plus pointus à des prix attractifs.

Avec sa dernière version, POCO est prêt à révolutionner le marché des smartphones pour les joueurs. Le POCO F4 GT est le modèle le plus puissant et le plus avancé de la société à ce jour, et il est là pour commencer une nouvelle ère au sein du portefeuille de la marque. Mais il ne vient pas seul.

POCO F4 GT : puissance extrême et tout ce dont vous avez besoin pour profiter d’une expérience « gaming » de premier niveau

Dire que le nouveau POCO F4 GT est un smartphone haut de gamme est un euphémisme. Le nouveau smartphone de la société est un appareil qui ne se distingue pas seulement par ses spécifications extrêmes, notamment le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 de dernière génération, ou l’écran Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 hertz. En plus de tout cela, POCO a mis tout en œuvre pour doter l’appareil d’ajouts permettant de tirer le meilleur parti de ses qualités techniques et d’atteindre le zénith des smartphones axés sur le jeu.

Et c’est qu’en plus de son processeur puissant, le POCO F4 GT équipe un système de refroidissement renouvelé, LiquidCool 3.0, qui utilise un système de refroidissement sophistiqué pour maintenir l’appareil à la température optimale même pendant les sessions de jeu les plus exigeantes.

À cela, nous devons ajouter l’inclusion des nouveaux déclencheurs magnétiques, qui « apparaissent et disparaissent » des côtés de l’appareil en activant un interrupteur, et vous permettent d’effectuer n’importe quelle action imaginable dans l’un des plus de 100 jeux compatibles, merci au fait qu’ils peuvent être configurés en fonction de chaque utilisateur.

Tout dans le POCO F4 GT est conçu pour offrir la meilleure expérience de jeu possible. De son câble de charge, avec le connecteur USB-C en forme de « L » pour éviter que le câble ne vous gêne pendant que vous jouez tout en chargeant le mobile –à une puissance impressionnante de 120 W–; au système symétrique à quatre haut-parleurs avec prise en charge de la certification Dolby Atmos et Hi-Res Audio, y compris Hi-Res Audio Wireless.

Et si vous pensiez qu’un produit avec de telles caractéristiques serait accessible à très peu de personnes, je crains que vous ne vous trompiez. Le nouveau POCO F4 GT est l’un des smartphones de jeu haut de gamme avec le prix le plus attractif de tout le marché, car il peut être acheté pour 599,99 euros dans sa version avec 8 Go de RAM avec 128 Go de stockage interne et pour € 699,99 dans sa version 12 Go + 256 Go. De plus, il bénéficiera d’une promotion Early Bird de 100 € de réduction du 26 à 15 h 00 jusqu’au 29. Vous pouvez l’obtenir via la boutique en ligne officielle POCO.

POCO Watch et POCO Buds Pro: POCO entre dans le « monde portable » avec la paire d’accessoires parfaite

Mais, comme je l’ai dit au début, le POCO F4 GT ne vient pas seul. POCO a décidé d’élargir son portefeuille de produits grâce à ses deux premiers wearables.

Tout d’abord, la POCO Watch est une smartwatch intelligente avec un grand écran AMOLED couleur de 1,6 pouces de diagonale et haute résolution, qui propose plus de 100 modes sportifs différents, le GPS et une autonomie de deux semaines, à un prix accessible : seulement € 89,99. De plus, il proposera une offre Early Bird de 48 heures, dans laquelle vous pourrez l’obtenir pour 69,99 €. Ils peuvent être achetés dans la boutique en ligne officielle POCO.

D’autre part, les nouveaux POCO Buds Pro sont là pour vous offrir une expérience audio haut de gamme grâce à leur système de suppression du bruit jusqu’à 35 dB, une batterie de 28 heures, la possibilité de se connecter à deux appareils simultanément et la compatibilité avec Bluetooth 5.2 pour obtenir une connexion puissante et stable.

De plus, les POCO Buds Pro arrivent comme le complément parfait pour les amateurs de Genshin Impact, grâce à l’édition spéciale des écouteurs avec un design inspiré de Klee, l’un des personnages les plus reconnaissables du jeu populaire MiHoYo.

Le POCO Buds Pro Genshin Impact Edition arrivera en Espagne le 10 mai et sera disponible sur po.co/es pour 69,99 €. De plus, il proposera une offre Early Bird de 48 heures dans laquelle à l’achat de votre POCO F4 GT, vous pourrez obtenir vos écouteurs pour 49,99 €.

