Après des années d’attente, Activision a enfin révélé la date finale de Diablo Immortal

Le tant attendu Diablo Immortal arrivera enfin sur nos mobiles : le jeu tant attendu pour Android et iOS a déjà une date.

Cela fait si longtemps qu’il n’a pas été introduit, nous avons presque oublié que Diablo Immortal est en route vers nos mobiles. Maintenant, après une longue attente, la date de sortie finale du jeu Blizzard tant attendu a enfin été annoncée, à propos de laquelle nous avons collecté tant d’informations au fil des mois.

Par le biais d’un post sur son blog officiel, Activision Blizzard a annoncé que Diablo Immortal arrivera officiellement le 2 juin, mettant ainsi fin à une attente entamée il y a plusieurs années, depuis la première annonce du jeu. .

Diablo Immortal sera disponible en téléchargement à partir du 2 juin

Selon Blizzard, plus de 30 millions de personnes dans le monde se sont inscrites pour télécharger le jeu une fois qu’il sera disponible. Enfin, sa date d’arrivée a été fixée au 2 juin 2022 dans la plupart des pays du monde. Dans certaines régions d’Asie, le jeu sera disponible en téléchargement quelques semaines plus tard.

Comme prévu, Diablo Immortal sera un jeu gratuit pour les téléphones mobiles, et avec lui, une version sera également disponible, également gratuite, pour les ordinateurs Windows.

La version bêta de Diablo Immortal disponible à partir du 2 juin aura des fonctionnalités de jeu croisé et de progression croisée, il sera donc possible à la fois de jouer avec d’autres joueurs quelle que soit la plateforme qu’ils utilisent, et de continuer à progresser avec notre progression depuis mobile ou PC.

Les utilisateurs d’Android peuvent désormais s’inscrire sur Google Play pour être informés de la sortie du jeu. Une fois disponible, il peut être téléchargé entièrement gratuitement.

