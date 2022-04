Sony WH-1000XM5, filtré : ce sera le meilleur casque sans fil que vous puissiez acheter

Selon des sources, ils auraient amélioré la suppression active du bruit, si cela peut être fait par rapport au modèle 2021, et ils auraient jusqu’à 40 heures d’autonomie.

Lorsque l’année dernière, nous avons analysé les écouteurs qui font partie de la famille XM4 de Sony, à la fois bandeau et véritable sans fil, la vérité est que l’expérience a indiqué que nous étions confrontés aux meilleurs écouteurs du marché dans leurs différents segments à la fois pour leur qualité audio, 100 % professionnel, ainsi qu’une suppression du bruit tout simplement impressionnante.

Un an plus tard, les collègues de GizmoChina commencent à pointer les détails et les images des écouteurs qui succèderont au succès du WH-1000XM4 dans le catalogue de Sony Corporation, et qui arriveront pour essayer d’améliorer ce que beaucoup considéraient déjà imbattable parmi les casques serre-tête sans fil. .

Apparemment, ils ne creuseront pas beaucoup le cerveau de Minato pour leur donner un nom commercial, car selon des sources, ces nouveaux appareils audio professionnels s’appelleront Sony WH-1000XM5 et conserveront le design épuré et minimaliste qui est déjà l’ADN de Sony, en soignant les détails. matériaux et finitions d’écouteurs qui reviendront sans aucun doute au plus haut niveau de l’industrie.

Depuis les bureaux de Minato, on anticipe déjà les détails d’un Sony WH-1000XM5 qui tentera d’améliorer ce qui semblait imbattable : ils arriveront avec de légers changements de conception, une nouvelle technologie ANC avec de meilleures performances et plus de 40 heures d’autonomie.

Seulement 32 euros : ces écouteurs sans fil Sony sont une véritable aubaine

Dans les trois rendus qui ont été divulgués, vous pouvez voir les légers changements de conception qu’ils présenteront, avec des touches qui nettoient davantage la finition et la fonctionnalité des écouteurs qui tenteront de devenir plus confortables et ergonomiques, présentant des coussinets plus grands et un bandeau. avec plus de rembourrage.

La disposition de certaines commandes a également été modifiée, avec un curseur plus précis et un bouton qui vous permettra de basculer rapidement entre les modes « ambiant » et « annulation active du bruit ».

En termes de technologie, l’audio devrait conserver les spécifications et la qualité du modèle sortant, bien que cette fois implémentant un nouvel algorithme d’annulation active du bruit beaucoup plus précis et avec de meilleures performances, consacrant deux puces et trois microphones exclusivement à cette fonctionnalité . .

Ils auront à nouveau une connectivité Bluetooth 5.2 LE avec les codecs les plus importants de leur liste de compatibilité, en ajoutant un connecteur audio-jack de 3,5 millimètres, un port USB de type C pour le chargement et une batterie de plus grande capacité qui promet jusqu’à 40 heures de batterie. autonomie, pas moins, avec un temps de 3,5 heures pour une charge complète à partir de zéro.

Malheureusement, et comme d’habitude dans ces cas, nous ne savons toujours rien de leur commercialisation, même si vu la qualité des fuites, on s’attend à ce que Sony les officialise très prochainement et commence à les vendre sur ses principaux marchés, à un prix cela devrait être dans la gamme des actuels, qui coûtent entre 350 et 400 euros lors de leur premier débarquement en magasin.

Il faudra attendre pour tout savoir, même si si vous désespérez en attendant, le modèle WH-1000XM4 coûte désormais un prix 100% irrésistible pour sa qualité ! Ici, nous vous laissons un lien et ce que vous faites, c’est à vous de décider…

Un mois avec le Sony WH-1000XM4 : cela a été mon expérience

