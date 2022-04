Xiaomi a enfin lancé le produit dont nous rêvions tous : sa nouvelle manette bluetooth est incroyable

Le Xiaomi GamePad Elite Edition dispose de quatre boutons d’action, de deux grands joysticks et d’une connectivité Bluetooth 5.0.

Le catalogue de produits de Xiaomi continue de croître, puisque le géant chinois lance généralement un ou deux nouveaux appareils chaque semaine dans son pays natal et si la semaine dernière il a présenté une vadrouille avec une batterie pendant une demi-heure et un réservoir d’eau, il vient maintenant de lancer le produit dont nous rêvons tous.

Cet appareil n’est autre qu’une nouvelle manette Bluetooth dotée de commandes somatosensorielles et compatible avec la plateforme de jeu vidéo Steam.

Voici le Xiaomi GamePad Elite Edition

Grâce à Gizmochina, nous venons d’apprendre que Xiaomi a lancé le Xiaomi GamePad Elite Edition en Chine, une manette de jeu au design très similaire à celui de la manette PlayStation 4 et qui possède quatre boutons d’action identifiés par les lettres A, B, X et Y et avec deux gros joysticks.

L’une des principales caractéristiques de ce contrôleur est qu’il est équipé d’un capteur gyroscopique à 6 axes avec commandes somatosensorielles, grâce auquel nous pouvons ressentir des sensations pendant que nous jouons.

Un autre des points forts du Xiaomi GamePad Elite Edition est qu’il est compatible avec les ordinateurs Windows et, surtout, avec la plateforme de jeu vidéo numérique Steam. Mais pas seulement, car cette commande de la firme chinoise peut également être connectée à des Smart TV ou à des smartphones Android, car, en fait, elle est livrée avec un support exclusif pour l’utiliser avec votre mobile.

Cette manette de jeu Xiaomi peut être connectée sans fil, car elle dispose de Bluetooth 5.0 et également d’un récepteur sans fil 2.4G inclus dans la boîte.

Xiaomi prépare deux variantes de sa prochaine bête pas chère

Le Xiaomi GamePad Elite Edition sera disponible à l’achat en Chine, uniquement en blanc, via sa plateforme de financement participatif à partir du 27 avril au prix de 329 yuans, soit environ 47 euros en échange. Une fois la campagne de financement participatif terminée, cette télécommande Xiaomi coûtera 399 yuans, soit environ 57 euros en échange.

Sujets connexes : Xiaomi