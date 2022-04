C’est officiel : Elon Musk rachète Twitter pour 45,5 milliards de dollars

Propres Elon Musk rendu public son intention d’acquérir Twitter le 14 avril, avec une offre de 54,20 $ par action. Maintenant, après plusieurs jours de spéculations, de rumeurs et de nombreuses polémiques, le magnat a réussi à prendre le contrôle de Twitter, comme le New York Times l’avait avancé il y a quelques heures.

Musk aurait négocié pendant plusieurs heures avec les onze membres du conseil d’administration de Twitter, jusqu’à ce qu’il finisse par parvenir à un accord désormais officiel. De cette façon, Elon Musk prend le contrôle de Twitter en échange d’un chiffre qui avoisinera les 45 milliards de dollars, selon The Verge.

L’acquisition est devenue officielle quelques semaines seulement après qu’Elon Musk a décidé de prendre une participation de 9,2 % dans Twitter, une décision qui a provoqué une augmentation de 26 % du cours de l’action de la société. Maintenant, Elon Musk, soutenu par des entités telles que Morgan Stanley, a réussi à lever suffisamment d’argent pour reprendre l’ensemble de la société Blue Bird.

Avant de rendre publique son intention d’acquérir Twitter, Elon Musk avait déjà partagé – sur son profil Twitter, bien sûr – plusieurs idées avec lesquelles tenter de « faire revivre » la plateforme. Il s’agit notamment de nouveautés telles que le bouton « modifier les tweets » tant attendu, la mise en œuvre d’un algorithme open source ou un changement d’orientation, par lequel la « liberté d’expression » est promue au sein de la plateforme.

Elon entend également mettre fin au spam au sein du réseau social et obliger tous les « utilisateurs humains » à s’authentifier.

« La liberté d’expression est le fondement d’une démocratie qui fonctionne, et Twitter est la place numérique où l’on discute des questions vitales pour l’avenir de l’humanité. Je veux aussi rendre Twitter meilleur que jamais, en améliorant le produit avec de nouvelles fonctionnalités, en créant des algorithmes open source pour accroître la confiance, vaincre les robots spammeurs et authentifier tous les humains. Twitter a un énorme potentiel – je suis impatient de travailler avec l’entreprise et la communauté des utilisateurs pour le débloquer.