Samsung met déjà à jour ces téléphones avec la mise à jour Android de mai 2022

Certains téléphones Samsung sont déjà mis à jour avec le correctif de sécurité de mai.

Samsung l’a encore fait : depuis un mois encore, la société sud-coréenne a réussi à devancer Google et à commencer à mettre à jour certains de ses téléphones avec le correctif de sécurité Android pour le mois de mai 2022.

Ainsi, Samsung devient la première marque à avoir mis à jour certains de ses téléphones avec la dernière version du correctif de sécurité Android.

Les Galaxy S22 sont déjà mis à jour avec le patch de mai

Comme prévu, les premiers mobiles à avoir reçu la mise à jour de mai sont les fleurons les plus récents lancés par l’entreprise : les modèles de la famille Samsung Galaxy S22.

À partir d’aujourd’hui, les trois modèles de la famille Galaxy S22 commencent à recevoir la mise à jour, basée sur OneUI 4.1 avec Android 12 comme système d’exploitation.

Comme confirmé par AndroidAuthority, la mise à jour est en route vers les Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra avec un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Les modèles basés sur la plate-forme Exynos, tels que ceux vendus en Espagne, devront encore attendez quelques jours.

De même, seuls quelques pays semblent recevoir la mise à jour, notamment l’Inde, la Malaisie, les Philippines et le Sri Lanka. Pour le moment, il n’y a pas de données sur le reste des régions.

La mise à jour, avec le code de micrologiciel S90xEXXS2AVDD, introduit des améliorations en matière de sécurité et de performances. De plus, il augmente le niveau de version du chargeur de démarrage de v1 à v2, ce qui signifie qu’après l’installation de cette mise à jour, il ne sera plus possible de revenir aux versions de firmware précédentes.

Dans les prochains jours, le Galaxy S22 et le reste des mobiles Samsung recevront la mise à jour, qui apparaîtra automatiquement sur les appareils compatibles pour être téléchargée et installée.

