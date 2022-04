Le petit gars de Redmi est sur le point de passer à MIUI 12.5

La mise à jour MIUI 12.5 arrivera sur les Redmi 9C et Redmi 9C NFC avec les numéros de version V12.5.3.0.RCRMIXM et V12.5.2.0.RCSMIXM, respectivement.

Malgré le fait que le géant chinois a récemment annoncé que les mobiles Xiaomi, Redmi et POCO recevront MIUI 13 au deuxième trimestre 2022, il continue en même temps de mettre à jour les terminaux plus anciens avec les versions précédentes de sa couche logicielle.

C’est le cas du Redmi 9C qui, comme nous l’apprend le média spécialisé Xiaomiui, est sur le point d’être mis à jour vers MIUI 12.5.

Les Redmi 9C et Redmi 9C NFC recevront très prochainement MIUI 12.5

Xiaomi déploie la mise à jour vers MIUI 12.5 sur deux des appareils les moins chers de la marque Redmi, le Redmi 9C et le Redmi 9C NFC. La mise à jour MIUI 12.5 sera disponible sur Redmi 9C avec le numéro de build V12.5.3.0.RCRMIXM et Redmi 9C NFC avec le numéro de build V12.5.2.0.RCSMIXM.

Cette mise à jour inclura toutes les nouvelles fonctionnalités de MIUI 12.5 telles qu’une nouvelle interface graphique ou une série d’améliorations des performances, telles que l’extension de la RAM utilisant le stockage interne, ce qui augmentera la stabilité de l’appareil, quelque chose de très nécessaire dans ce type de Terminal.

Les Redmi 9C et Redmi 9C NFC ont été lancés sur le marché avec Android 10 et MIUI 12 et recevront désormais MIUI 12.5 sans changer de version Android, puisque la prochaine et dernière mise à jour sera Android 11 avec MIUI 13.

Si vous êtes propriétaire de l’un de ces Redmi et que la mise à jour vers MIUI 12.5 n’est pas encore arrivée, ne désespérez pas car, comme l’a confirmé le média Xiaomiui, cela arrivera, en premier lieu, aux utilisateurs du test de la marque chinoise programme, appelé My Pilot et si aucun défaut notable n’y est détecté, il commencera à être déployé pour tout le monde.

