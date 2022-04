Wordle 109 : solution et indices pour le mot caché d’aujourd’hui

Vous avez du mal à trouver la solution au Wordle d’aujourd’hui ? Nous vous donnons un câble.

Vous avez du mal à trouver la solution Wordle 109 ? Que vous jouiez à Wordle sur votre mobile ou sur votre PC, nous allons vous dévoiler, morceau par morceau, le mot d’aujourd’hui, 25 avril.

Nous commencerons par le Wordle en espagnol (celui de toute vie) et nous continuerons avec le Wordle scientifique, qui est très à la mode ces derniers temps. Avant de passer aux trucs et astuces Wordle, rappelez-vous que vous pouvez ajouter à votre plaisir avec Country Wordle ou même en créant votre propre Wordle.

Solution au Wordle en espagnol du 25 avril

Le mot d’aujourd’hui est assez simple, nous allons donc faire attention à ne pas le révéler avant l’heure. Nous allons d’abord vous donner quelques trucs et astuces et plus bas (attention à l’alerte) nous vous laisserons le mot en entier.

N’oubliez pas que pour avoir plus de chances de gagner dans Wordle, vous devez choisir des mots avec des possibilités. Il s’agit d’utiliser des mots avec des lettres qui ne se répètent pas et qui ont au moins deux voyelles et trois consonnes, de cette façon vous maximiserez vos chances de succès. Il est également important de faire attention aux lettres en jaune (elles sont dans le mot du jour mais elles ne sont pas bien placées) : si vous en trouvez une, mieux vaut la conserver pour la fin et continuer à introduire des mots avec de nouvelles lettres .

Pour en revenir au Wordle d’aujourd’hui, voici quelques indices spécifiques que vous pouvez suivre (ils vont de moins à plus, soyez prudent avec eux !) :

Le mot d’aujourd’hui a deux voyelles et trois consonnes.

Le mot d’aujourd’hui ne répète aucune lettre.

Le mot d’aujourd’hui ne contient ni le R, ni le S, ni le T.

Le mot d’aujourd’hui ne contient ni le E ni le U.

Le mot d’aujourd’hui est un nom.

Le mot d’aujourd’hui commence par A.

Le mot d’aujourd’hui contient le V.

La parole d’aujourd’hui est un moyen de transport.

Nous ne pouvons pas continuer à donner des indices ou bien nous révélerons le mot. Que vous ne savez toujours pas quel est le mot du jour ? Ensuite, nous vous donnons directement la solution au Wordle d’aujourd’hui en espagnol, numéro 109, prêt ?

Le mot d’aujourd’hui pour le lundi 25 avril est :

Solution au mot scientifique du 25 avril

Si vous essayez le Wordle scientifique d’aujourd’hui mais que vous ne trouvez pas la solution au défi, nous allons vous donner quelques indices pour que vous puissiez être victorieux. Le mot scientifique fonctionne exactement de la même manière que le mot conventionnel, la seule chose que vous devez savoir est que le mot caché est lié à la science.

Or, la particularité du mot scientifique est que sa longueur peut varier d’un jour à l’autre, allant de trois à sept lettres. Aujourd’hui, lundi 25 avril, le mot du jour ne comporte que trois lettres. Nous allons vous donner une série d’indices (du moins au plus) pour que vous puissiez facilement le deviner :

Le mot scientifique d’aujourd’hui a beaucoup à voir avec la science. C’est un terme que vous avez beaucoup entendu.

Le mot Wordle scientifique d’aujourd’hui commence par A.

Le mot scientifique d’aujourd’hui contient un N.

Le mot du monde scientifique d’aujourd’hui est lié à la génétique.

Toujours pas clair ? Ensuite, nous vous dirons quelle est la solution du mot scientifique d’aujourd’hui, numéro 43.

Le mot d’aujourd’hui du Scientific Wordle pour le lundi 25 avril est:

ADN. Ils sont l’acronyme pour désigner l’acide désoxyribonucléique, le matériel génétique qui contient les informations nécessaires pour créer toutes les protéines d’un organisme.

