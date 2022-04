5 choses pour lesquelles il vaut la peine d’acheter un mobile pliant

Il semblerait que 2022 soit enfin l’année des téléphones pliables, même si la grande question reste de savoir s’ils sont vraiment utiles ou non… Comment en profiter ?

Nous réfléchissons depuis longtemps au pliage des smartphones, même si en réalité personne ne sait très bien pourquoi nous nous intéressons tant à ces designs innovants mais parfois inutilisables, qui la plupart du temps n’apportent que des solutions à des problèmes que nous n’avions pas et les promesse d’un avenir sans fin.

Pas en vain, l’invasion attendue se fait plus lente que prévu, pardonnez la redondance dans ce cas, et dans moins de 2 ans, les analystes prédisent 10 fois plus de mobiles pliables sur le marché grâce à l’intérêt du public puisque Google a enfin mis son grain de sable en présentant Android 12L et son interface spécifique pour les terminaux grand format.

Quoi qu’il en soit, j’ai le sentiment que les constructeurs vont encore devoir retourner ces mobiles, car malgré le fait qu’ils promettent une plus grande polyvalence ou une approche plus ciblée de la productivité, les utilisateurs doivent encore nous convaincre que c’est intéressant perdre la qualité de construction et la durabilité de nos smartphones en échange d’un écran qui se plie et offre plus d’espace quand nous en avons besoin.

J’ai moi-même utilisé des mobiles pliables ces derniers mois et également dans les deux formats les plus populaires, le Flip et le Fold de Samsung, donc avant que les fabricants ne nous « forcent » à passer aux pliables, je vais essayer d’expliquer où j’ai trouvé l’utilité à ces smartphones et pourquoi cela vaudrait la peine de dépenser l’énorme somme d’argent qu’ils coûtent aujourd’hui… Pouvons-nous revoir ces raisons et voir la vôtre ?

C’est ainsi que se fait l’invasion lente mais régulière des mobiles pliants

Voici les 5 situations dans lesquelles un mobile pliant semble utile

1. Mode « flexible »

Ce n’est sûrement pas la partie que Samsung a encore le plus développée pour son Galaxy Z, mais la vérité est qu’en même temps le mode flex que les pliables du géant sud-coréen intègrent dans One UI est précisément la fonctionnalité logicielle qui les définit et qui a le plus de potentiel.

Ce mode de fonctionnement nous permet de « diviser » l’écran lorsque nous plions le smartphone afin que les applications s’ajustent automatiquement, nous offrant des contrôles utiles notamment dans les jeux vidéo ou les applications multimédias, comme YouTube où nous verrons la vidéo en une partie et les commentaires dans un autre ou dans l’appareil photo où nous verrons l’interface de mise au point ci-dessus et la galerie ci-dessous.

Il est évident que Samsung n’a pas encore exploré grand-chose en mode flex, mais les possibilités semblent infinies et grâce aux options Labs, nous pouvons également forcer n’importe quelle application à s’adapter au format ‘flex’ et afficher les commandes de lecture et de luminosité sur l’autre partie du panneau.

2. Le meilleur multitâche pour consommer du multimédia tout en travaillant ou en lisant

En continuant avec cette possibilité d’adaptation des applications au format flexible et en comprenant ces smartphones comme des appareils axés sur la productivité, il est vrai que le plus grand avantage de leurs grands écrans est sûrement que nous pouvons garder YouTube ou un autre lecteur ouvert en arrière-plan ou dans un coin de l’interface pendant que nous faisons d’autres choses avec le mobile.

La fonctionnalité d’image dans l’image est plus logique que jamais, et pendant que nous consultons un document ou parcourons notre e-mail, nous pouvons avoir notre musique à portée de main ou nos vidéos préférées qui fonctionnent également et sans affecter la quantité d’informations que nous pouvons voir.

En fait, c’est que faire deux choses ou plus en même temps avec un mobile ne sera jamais aussi simple qu’avec un mobile pliable.

3. Copiez, collez, faites glisser et/ou déposez du texte

Si les téléphones portables nous ont longtemps permis de prendre des notes et de copier ou coller du texte avec une certaine aisance, force est d’admettre que les petits écrans compliquent parfois une tâche que les écrans pliants et leur grand format facilitent aussi grandement.

Et c’est que la productivité est au pouvoir dans ces téléphones, avec lesquels vous pouvez ouvrir deux applications en même temps pour faire glisser le contenu d’un côté à l’autre avec un confort total, en pouvant copier un code de réduction de manière intuitive, rapide et avec un total simplicité d’un e-mail à une boutique en ligne, par exemple, ou un numéro de téléphone d’un message WhatsApp à l’application du téléphone en sélectionnant simplement le texte et en le faisant glisser.

4. Pas sans mon S-Pen

C’était peut-être le plus gros problème des premières générations du Galaxy Z, et c’est que les utilisateurs de Samsung étaient habitués à un S-Pen qui, avec des diagonales d’écran similaires, est plus utile et nécessaire que jamais.

Avec cette taille, écrire sur l’écran est beaucoup plus facile et Air Command vous permettra de prendre plus facilement des notes par exemple sur une carte Google Maps en invoquant « écrire sur l’écran », pour pouvoir planifier un itinéraire de week-end ou faire similaire Tâches.

Samsung Calendar vous permet d’écrire et de griffonner comme vous le feriez dans n’importe quel calendrier physique, et avec un écran diagonal plus grand, c’est un plaisir de créer et de visualiser nos horaires ou d’autres fichiers. On peut aussi facilement retoucher des images grâce au crayon, et même signer des documents ou dessiner, que ce soit pour des questions professionnelles ou simplement pour les loisirs avec des applications comme PenUp.

5. Il était une fois un mobile sur un dock de bureau collé

Cela peut sembler incroyable mais il est vrai que l’un des moments où j’ai le plus profité de la charnière est lors de la lecture de contenu avec le mobile perché sur une table, pendant que je travaille ou simplement au lit avec le smartphone sur la table .

Ce n’est pas anodin de pouvoir regarder des clips musicaux, des séries ou simplement de la télé ou nos contenus préférés depuis des plateformes de streaming sans avoir le mobile en main, et ces pliables sont vraiment des smartphones avec une base de bureau attachée, ce qui est honnêtement beaucoup plus utile que J’ai jamais pensé au début. Cela fonctionne même très bien lors d’appels vidéo ou de réunions mains libres.

Et puis, un mobile pliant vaut-il le coup ?

Répondre à cette question n’est pas quelque chose que je peux faire moi-même, je ne peux que vous parler de mon expérience, mais je dois admettre que pour certaines situations, ce type de mobile est utile et qu’il en vaut la peine pour certains types d’utilisateurs.

Ce ne sont pas des smartphones pour tout le monde, pour l’instant, car ils sont vraiment délicats et difficiles à adapter, devant également faire des sacrifices comme transporter un mobile beaucoup plus épais et plus lourd pour utiliser plus tard l’écran grand format uniquement dans certaines situations. Cela sans évidemment parler de son prix élevé.

Et même ainsi, la vérité est que je dois dire que ces mobiles nous permettent d’être un peu plus productifs, car avec un écran plus grand, nous pouvons les utiliser comme lecteurs électroniques avec un confort inégalé, en pouvant également utiliser un véritable multitâche et même gérer leurs applications ou afficher du contenu, assis sur une table, sans tracas et les mains libres.

Nous verrons quelles autres fonctionnalités et options l’industrie trouvera, en particulier lorsque davantage de fabricants osent développer en s’éloignant des idées d’un Samsung qui a été celui qui a le plus avancé jusqu’à présent à cet égard, car que cela nous plaise ou non , avant ou après la plupart des téléphones seront pliables… Serons-nous prêts ?

Android 12L est la nouvelle version d’Android avec des améliorations spécifiques pour les mobiles pliants

Rubriques connexes : Mobiles