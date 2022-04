4 astuces pour personnaliser le Control Center de votre mobile Xiaomi

Avez-vous un mobile Xiaomi? Découvrez comment personnaliser entièrement MIUI Control Center.

MIUI est, sans aucun doute, l’une des meilleures couches de personnalisation pour Android grâce, surtout, au nombre énorme de fonctionnalités dont il dispose et à la grande variété d’options de personnalisation qu’il comprend.

En ce qui concerne la personnalisation MIUI, récemment, nous vous avons déjà expliqué comment modifier la personnalisation de démarrage ou comment changer la couleur de la caméra et maintenant nous allons vous révéler 4 astuces pour personnaliser le centre de contrôle de votre mobile Xiaomi, auquel vous pouvez accédez-y simplement en glissant depuis le haut de l’écran.

Changer le style des notifications

À partir de MIUI 12, le centre de contrôle des mobiles Xiaomi, Redmi et POCO a adopté une conception similaire à celle d’iOS et donc, si nous balayons du haut à droite de l’écran, les raccourcis apparaissent et si nous le faisons du côté gauche apparaît le panneau de notifications.

Eh bien, le centre de contrôle MIUI nous permet de personnaliser le style dudit panneau de notification, en pouvant choisir entre deux options : le style de notification Android ou le style MIUI.

Pour personnaliser le style des notifications dans le MIUI Control Center, il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Accédez au menu Paramètres sur votre mobile Xiaomi

Entrez dans la section Notifications et centre de contrôle

Cliquez sur l’option Barre de notification

Sélectionnez le style que vous préférez : Android ou MIUI

Notre recommandation est d’essayer les deux et de garder celui que vous préférez.

Changer le style du Centre de contrôle

En ce qui concerne le changement de conception du centre de contrôle survenu à partir de MIUI 12, Xiaomi vous donne la possibilité de revenir à l’ancien style, dans lequel les raccourcis et les notifications se trouvent dans un seul panneau.

Pour récupérer le style d’origine du MIUI Control Center, il vous suffit d’effectuer les actions suivantes :

Entrez les paramètres de votre terminal Xiaomi

Appuyez sur le bouton Notifications et centre de contrôle

Dans la section Centre de contrôle, cliquez sur l’option Style du centre de contrôle

Sélectionnez le style classique du centre de contrôle en cliquant sur l’option Ancienne version

Comme dans le cas précédent, nous vous recommandons d’essayer les deux styles et de vous en tenir à celui qui vous convient le mieux.

Modifier l’ordre des raccourcis

Que vous ayez l’ancien style de Control Center ou le nouveau, MIUI vous donne la possibilité de réorganiser l’emplacement des raccourcis qui y apparaissent et d’y ajouter de nouveaux commutateurs.

Pour ce faire, il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Accédez au centre de contrôle de votre mobile Xiaomi en glissant du haut de l’écran

Cliquez sur l’icône d’édition située dans le coin supérieur droit

Faites glisser le raccourci vers la zone où vous souhaitez le déplacer

Appuyez sur le signe « + » vert en haut à droite du Switch que vous souhaitez ajouter au Control Center

Cliquez sur le bouton Terminé situé dans le coin supérieur droit

De cette façon, vous pouvez déplacer les raccourcis que vous utilisez le plus vers le haut pour les rendre plus accessibles et ajouter d’autres commutateurs qui vous sont utiles.

Obtenez de nouveaux commutateurs pour le centre de contrôle avec cette application

Si les raccourcis que MIUI vous propose ne suffisent pas, vous pouvez obtenir de nouveaux commutateurs pour le Control Center grâce à l’application Quick Settings.

Ainsi, pour ajouter de nouveaux raccourcis au Control Center de votre mobile Xiaomi avec cette application, il vous suffit de réaliser les actions suivantes :

Ouvrez l’application Quick Settings sur votre mobile Xiaomi

Cliquez sur l’option Raccourcis

Sélectionnez le Switch que vous souhaitez ajouter au centre de contrôle de votre Xiaomi

Cliquez sur l’option Enable Tile et immédiatement l’icône dudit Switch deviendra bleue

Développez le Centre de contrôle et cliquez sur l’icône d’édition située en haut à droite

Localisez le Switch que vous venez de sélectionner et cliquez sur le signe « + » vert situé en haut à droite de celui-ci

Appuyez sur le bouton Terminé dans le coin supérieur droit

En plus de pouvoir ajouter les commutateurs fournis par défaut dans l’application, Quick Settings vous permet également de créer vos propres raccourcis vers les applications que vous utilisez le plus et de les ajouter au Control Center.

Pour créer et ajouter un accès direct à l’une des applications que vous avez installées sur votre smartphone au MIUI Control Center, il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Ouvrez l’application Quick Settings sur votre mobile Xiaomi

Cliquez sur l’option Raccourcis

Sélectionnez l’un des commutateurs avec le titre App & Raccourcis

Cliquez sur l’option Activer la mosaïque

Développez le Centre de contrôle et cliquez sur l’icône d’édition située en haut à droite

Localisez le Switch que vous venez de sélectionner et cliquez sur le signe « + » vert situé en haut à droite de celui-ci

Appuyez sur le bouton Terminé dans le coin supérieur droit

Redéployez le Centre de contrôle et cliquez sur le raccourci que vous venez d’ajouter

Une fenêtre s’ouvrira automatiquement sur l’écran d’accueil de votre mobile dans laquelle vous devrez sélectionner l’application que vous souhaitez associer à ce switch

