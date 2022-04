Cet accessoire Xiaomi qui n’a pas besoin de piles ou de chargeurs est très utile pour votre quotidien

Si vous avez besoin d’un bon sac à dos capable de supporter toutes vos aventures, ce Xiaomi City Backpack 2 est une bonne option pour seulement 24,99 euros.

Nous vous recommandons souvent les produits de la technologie Xiaomi, tels que les téléphones portables, les écouteurs sans fil ou les montres intelligentes. Cependant, aujourd’hui, nous voulons vous parler d’un accessoire qui sert précisément à transporter confortablement votre équipement technologique, mais qui n’a pas besoin de piles ou de chargeurs pour fonctionner.

Il s’agit du Xiaomi City Backpack 2, le meilleur sac à dos actuellement disponible dans son catalogue. C’est un sac à dos léger, mais résistant -même à l’eau-, dans lequel votre ordinateur portable et d’autres objets que vous souhaitez emporter avec vous s’intégreront parfaitement. Il a plusieurs compartiments et, à vrai dire, il est aussi très joli. Un autre aspect que nous aimons particulièrement est que son prix tombe désormais à 24,99 euros dans la boutique Xiaomi, ce qui signifie une remise de 15 euros que nous ne trouvons pas tous les jours.

Xiaomi City Backpack 2, un sac à dos de haute qualité en vente

Le Xiaomi City Backpack 2 est un sac à dos qui cumule des centaines d’avis dans la boutique Xiaomi, avec une note moyenne de 4,9 sur 5. Voyant cela, il semble que le meilleur sac à dos de la firme soit un succès auprès de ceux qui l’ont acheté. Et ce n’est pas pour moins, car c’est un accessoire pour votre quotidien qui résistera à toutes vos aventures, aussi exigeantes soient-elles.

Tout d’abord, nous devons mentionner que dans la boutique Xiaomi, vous pouvez choisir entre trois couleurs : gris foncé, gris clair et bleu. Quel que soit le modèle que vous choisirez, vous obtiendrez un sac à dos léger et robuste, qui résiste même à l’eau, afin que ce que vous gardez à l’intérieur soit toujours protégé. De plus, ses bretelles et ses fermetures éclair sont plus solides que celles des modèles précédents.

Spacieux, résistant, confortable et avec plusieurs compartiments : ce sac à dos Xiaomi en solde est de très bonne qualité.

Il a une capacité de 17 litres, c’est-à-dire que vous n’aurez pas à vous limiter lorsqu’il s’agit de ranger des objets à l’intérieur. Si vous voulez emporter votre ordinateur portable, vous pouvez transporter sans problème même ceux jusqu’à 15,6 pouces. Il dispose de 8 compartiments multifonctionnels, vous pouvez donc placer tous vos objets personnels bien différenciés pour les retrouver plus facilement.

Que ce soit pour aller en cours, pour travailler, pour voyager ou pour vous déplacer dans la ville, vous pouvez vous reposer en utilisant le Xiaomi City Backpack 2, car son intérieur rembourré permet aux objets que vous stockez à l’intérieur d’être toujours protégés. Sans aller plus loin, il dispose d’un sac spécial pour ranger les verres sans craindre de les rayer.

En bref, Xiaomi est un sac à dos des plus complets pour le quotidien : il est confortable, spacieux et résistant. Son prix de vente conseillé est de 39,99 euros, mais vous savez déjà que vous pouvez désormais l’acheter dans la boutique Xiaomi pour seulement 24,99 euros, un prix similaire à celui des sacs à dos de moindre qualité.

Thèmes associés : Offres