Le Play Store a perdu un million d’applications en seulement 4 ans, que se passe-t-il ?

Le Google Play Store a perdu un million d’applications au cours des 4 dernières années, mais ce n’est pas si grave qu’il n’y paraît. Voyons pourquoi.

L’important n’est pas la quantité, mais la qualité. C’est ce qu’a dû penser Google avec son Play Store, puisque le magasin a procédé à un véritable nettoyage des applications ces 4 dernières années. En fait, environ un million d’applications ont disparu pendant cette période, ce qui ne doit pas être que négatif.

Il est vrai que les utilisateurs perdent des alternatives, mais c’est positif si l’on considère que ces options peuvent être dangereuses pour leur sécurité et leur vie privée. Voyons d’où viennent ces informations et découvrons ce qui se passe dans le Play Store pour subir une telle réduction des applications disponibles.

Un million d’applications ont disparu du Play Store, pourquoi ?

Selon un rapport de Tradingplatforms.com, il y a beaucoup moins d’applications sur le Google Play Store aujourd’hui qu’il y a 4 ans. Plus précisément, en mars 2018, les applications disponibles étaient de 3,6 millions, tandis qu’en mars 2022, le nombre a été réduit à 2,6 millions.

En tenant compte de ces données, l’App Store de Google a constaté une baisse de 26 % du nombre d’applications qu’il propose à ses utilisateurs. Cependant, ce n’est pas négatif, puisque ceux qui ont disparu l’ont fait pour ne pas avoir respecté les règles d’utilisation de la plateforme. Plus précisément, ils ne respectaient pas la sécurité ou la vie privée des utilisateurs.

Depuis 2015, Google utilise une équipe d’examinateurs et des outils d’intelligence artificielle pour vérifier que toutes les applications respectent ses politiques d’utilisation. Dans le cas où l’application traite des informations privées et sensibles, ces politiques sont beaucoup plus exigeantes.

Google a supprimé un million d’applications dangereuses pour les utilisateurs.

Dès que les développeurs ne respectent pas les règles d’utilisation, Google se charge de supprimer leur application, qui n’est plus disponible sur le Play Store. Ainsi, la disparition d’un million d’applications au cours des 4 dernières années a une explication claire : ces applications ne répondaient pas aux exigences de la plate-forme et étaient dangereuses pour les utilisateurs.

Malgré cette réduction du nombre d’applications, le Google Play Store est toujours le magasin avec le plus d’applications, avec ces 2,6 millions que nous avons évoqués précédemment. Derrière se trouve l’App Store d’Apple, avec 2,3 millions d’applications. Si vous avez un mobile Android, vous savez déjà que vous pouvez télécharger des applications en toute sécurité, puisque Google se charge d’effectuer une bonne maintenance afin que vos données et vos appareils soient toujours en sécurité.

