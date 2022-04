Anticipez l’été : le meilleur achat pour vos réunions à domicile

Avec cette lumière, vous pouvez donner l’atmosphère parfaite à vos séjours en famille et entre amis.

Maintenant que la météo commence à nous accorder une trêve, les achats de ces produits destinés à un usage un peu plus externe commencent à se manifester. Hamacs, parasols, transats et, pourquoi pas, éclairage extérieur. Donner de l’ambiance à nos réunions entre amis ou en famille est quelque chose qui devient de plus en plus populaire, et cet accent que nous vous présentons aujourd’hui fera l’envie de vos convives.

Pour très peu d’argent, vous pouvez avoir un projecteur avec des lumières LED intégrées et avec la technologie RVB pour adapter l’éclairage au moment et à la pièce. C’est un spot d’une puissance de 20 W, avec environ 1 400 lumens de luminosité pour des lieux d’environ 30-40 m² sans problème. De plus, nous pouvons choisir jusqu’à 38 scènes d’éclairage différentes, toutes adaptées à un moment précis comme un dîner romantique, une réunion entre amis ou une séance de cinéma.

Le projecteur est livré avec des lumières RVB jusqu’à 16 millions de couleurs, de sorte que les combinaisons entre l’intensité et les couleurs sont infinies. C’est pour l’extérieur car il a une protection contre l’eau et la poussière avec la certification IP66, ce qui nous permet de laisser la lumière allumée sous la pluie. Nous pouvons également connecter ce projecteur à une prise intelligente afin qu’il s’allume à une certaine heure et s’éteigne à une autre.

Avec l’application Lumary (disponible sur Android et iOS), nous pouvons contrôler, programmer, changer les couleurs et les scènes depuis notre mobile. Le projecteur dispose d’une connectivité WiFi sur la bande 2,4 GHz et est compatible avec Alexa, les appareils Echo et Google Home. De cette façon, en utilisant l’application Amazon Alexa ou Google Home, nous pouvons configurer, programmer et allumer/éteindre notre projecteur quand nous le voulons et où que nous soyons. Il dispose également d’une connexion Bluetooth, au cas où nous l’installerions dans une maison sans Internet contracté.

De plus, c’est une lampe portative ou pour l’installer dans un endroit fixe. Il est livré avec une poignée en métal que nous pouvons percer dans n’importe quel mur ou plafond, ou le transporter d’un endroit à un autre en le branchant partout où nous allons l’utiliser. La durée de vie utile de cette lampe enfichable est d’environ 30 000 heures, également en fonction de l’intensité utilisée à chaque instant. D’autre part, quelque chose qui nous intéresse tous, il a une efficacité énergétique de A ++, il consomme donc moins d’énergie que les autres modèles.

Si vous avez besoin de plus de puissance et de luminosité car vous devez éclairer une plus grande surface, il existe également d’autres spots 100W avec les mêmes caractéristiques de connectivité et de résistance aux intempéries. Dans ce cas, il utilise une application différente, comme Smart Life, également disponible sur Android et iOS, qui nous aidera à éclairer une pièce plus grande de la manière que nous choisissons à tout moment.

