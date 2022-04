Avez-vous besoin d’une application pour lire les codes QR ? Il n’a pas de publicité et est gratuit pour un temps limité

L’application « QR/Barcode Scanner PRO » est livrée avec l’un des meilleurs lecteurs de code du catalogue Android, et pour une durée limitée, vous pouvez la télécharger gratuitement sur Google Play.

Dans chaque nouvelle série d’offres Google Play, nous pouvons toujours trouver des offres intéressantes, et la vérité est que chaque semaine dans la boutique d’applications Android native, vous pouvez obtenir des dizaines d’applications et de jeux à prix réduits et même gratuitement, ce qui De plus, nous allons pouvoir profiter de toute la vie car une fois l’application téléchargée, elle sera toujours à nous, peu importe combien son prix augmentera à nouveau.

Nous passons toujours en revue ces listes de réductions, et l’application la plus intéressante que nous pouvons télécharger gratuitement ces jours-ci est QR / Barcode Scanner PRO, finalement l’un des meilleurs lecteurs de QR et de codes-barres sur toute la plate-forme Android, qui sera disponible pour un temps limité totalement GRATUIT et dans sa version « PRO » sans publicité.

C’est l’un de ces outils essentiels que nous devrions toujours avoir sur nos téléphones, car QR / Barcode Scanner PRO nous permet de scanner tout type de code simplement en pointant la caméra mobile vers ce qui précède, pour choisir ultérieurement les actions à entreprendre avec les informations qu’il est déchiffré le lecteur.

26 applications Android trop belles pour être gratuites

Non seulement cela, mais l’application elle-même est 100% universelle et reconnaîtra automatiquement tout QR ou code-barres, nous montrant uniquement les actions pertinentes s’il contient du texte, des liens URL ou tout autre type d’informations telles que des cartes de visite ou similaires.

Avec QR / Barcode Scanner PRO, vous pourrez lire toutes sortes de codes avec des textes, des liens URL, des produits, des contacts, l’ISBN, des rendez-vous du calendrier, des e-mails, des balises de localisation, des données de connexion au réseau Wi-Fi et de nombreux autres formats courants.

Le meilleur de tout est que cette version, désormais gratuite pour quelques jours seulement, ne contient aucune publicité ni publicité intégrée, ce qui rend son utilisation aussi simple que possible et met à notre disposition un historique complet afin que nous n’en perdions aucune des informations que nous scannons avec l’application.

Si c’est que nous pouvons même faire des scans par lots, partager des codes avec nos amis et aussi, fait intéressant, générer directement différents types de codes QR et codes à barres avec les informations que nous voulons leur fournir à nos connaissances ou les télécharger sur un site Web personnel ou un curriculum vitae, pour vous donner quelques exemples.

QR / Barcode Scanner PRO ne nécessite pas de connexion Internet et est compatible avec pratiquement tous les mobiles Android, présentant un prix habituel de 2,39 euros pour tous ceux qui souhaitent acquérir cette licence complète.

Si vous voulez un bon lecteur de code universel, lancez-le maintenant et téléchargez-le à partir du lien suivant, car comme nous vous l’avons dit, une fois que vous l’aurez obtenu gratuitement, il sera toujours à vous même si vous changez de smartphone ou devez l’installer à nouveau en raison à une réinitialisation d’usine… Ne le manquez pas !

Voulez-vous savoir pourquoi il est plus rentable de développer des applications pour iPhone ? Ce graphique dévastateur vous l’explique

Rubriques connexes : Applications gratuites