Les meilleures applications de bien-être personnel : prenez soin de vous avec votre Android

Ne perdez pas le contrôle de votre temps, avec ces applications vous saurez comment augmenter votre productivité et votre bien-être.

Ces derniers temps, nous avons entendu de nombreux professionnels de la santé parler de la façon dont la technologie influence notre bien-être personnel, non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan mental et émotionnel.

Nous savons que passer trop d’heures devant l’écran du mobile ou du PC peut être nocif, voire affecter notre sommeil et la qualité de notre repos.

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, c’est le mobile lui-même qui peut nous aider à ne pas en abuser, pour cela il faut certaines applications qui sont conçues pour collaborer avec nous pour contrôler le temps que nous passons à utiliser notre appareil tout en contribuant à améliorer notre productivité, bien-être personnel et temps de qualité.

Des applications pour prendre soin du bien-être numérique

Nous pouvons trouver de nombreuses applications qui contribuent à notre bien-être personnel, certaines d’entre elles pour le coaching nous aident à augmenter la motivation et à combattre le stress et d’autres se concentrent sur la connaissance de la façon dont nous utilisons notre temps. Nous allons vous en parler aujourd’hui.

temps d’écran

Cette application aide à prendre conscience du temps que nous passons à utiliser le téléphone. Pour ce faire, il nous donne une vue détaillée de l’utilisation quotidienne du mobile, montrant heure par heure combien de temps nous avons passé avec chaque application.

Vous pouvez également opter pour un rapport hebdomadaire qui nous montre les statistiques d’utilisation au cours des sept derniers jours et les tendances les plus marquées en fonction de l’utilisation quotidienne des différentes applications.

Les limites d’utilisation peuvent être définies pour chaque application individuellement et même définir des limites différentes pour chaque jour de la semaine. Lorsque la limite établie est atteinte, l’application nous montre un écran nous informant que nous utilisons du temps supplémentaire.

Vous pouvez également créer une liste blanche avec les applications que vous souhaitez toujours autoriser.

Temps de qualité

Une autre des applications gratuites que nous pouvons trouver dans le but d’améliorer notre bien-être numérique et personnel est QualityTime.

L’application nous montre un rapport d’utilisation mobile en temps réel. Nous pouvons également obtenir des rapports quotidiens ou hebdomadaires avec les détails du temps utilisé dans chaque application.

Des alertes peuvent être définies pour le temps d’utilisation de l’appareil ou d’une application particulière.

Quelque chose à souligner est que nous pouvons configurer des alertes associées à nos services en ligne préférés via IFTTT.

Un autre détail intéressant est le widget « Take a break » qui nous déconnecte automatiquement du mobile et capture toutes les notifications manquées pendant la « pause » afin que nous ne manquions de rien d’important.

Bloc d’application

AppBlock bloque temporairement les applications et les pages Web qui peuvent nous distraire.

Il peut être configuré pour s’activer à des heures et des dates précises, une fois le temps écoulé, les applications et les pages Web peuvent à nouveau être utilisées normalement.

Un détail à souligner est que vous pouvez configurer le profil en fonction de la connexion Wi-Fi ou de l’emplacement, de sorte que le blocage démarre automatiquement lorsque vous arrivez au travail, à l’école, etc.

Vous pouvez bloquer temporairement les réseaux sociaux et désactiver les e-mails ou autres notifications, puis consulter votre liste de notifications manquées pour vous assurer de ne manquer aucune notification importante.

Vous pouvez également définir une limite de temps d’utilisation quotidienne pour les applications et les pages Web.

Reste libre

StayFree vous aide à rester concentré et plus productif en limitant l’utilisation des applications qui sont facilement distraites.

L’application peut nous envoyer des rappels d’utilisation excessive (nous avertir lorsque nous avons passé trop de temps avec une application ou avec le téléphone) et bloquer temporairement toute application lorsque nous dépassons le délai que nous avons défini.

Nous pouvons afficher les rapports d’utilisation quotidiens et mensuels dans un graphique à secteurs, puis exporter l’historique au format CSV ou Excel.

Vous pouvez voir un widget sur l’écran qui affiche les applications les plus utilisées et le temps total que nous y avons passé.

utilisation du téléphone

Comme son nom l’indique, cette application nous aide à savoir combien de temps nous passons à utiliser le téléphone et nous permet de suivre l’utilisation des applications et de contrôler combien de fois nous les ouvrons pendant la journée.

Quelque chose d’intéressant à propos de cette application est qu’elle affiche une bulle flottante sur l’écran qui indique en temps réel le temps que nous passons avec l’appareil ou une application.

Vous pouvez définir des objectifs de temps sans téléphone portable et voir des statistiques intéressantes telles que : le temps moyen que nous passons par jour avec le téléphone ou avec des applications, le pire jour, les applications les plus utilisées, le pourcentage d’heures de la journée à l’écran, le temps total de la semaine, temps total du mois.

Forêt

Cette application a une interface assez saisissante et son fonctionnement est plus ludique. Il ne s’agit pas tant de bloquer des applications que de relever des défis et de créer des habitudes plus productives.

Pour lutter contre la dépendance au téléphone portable, Forest propose de « planter un arbre » qui grandira à mesure que la période prédéterminée pour ne pas utiliser le téléphone portable expirera. Si vous déverrouillez le téléphone avant l’heure, l’arbre mourra et vous devrez recommencer.

Si vous tenez votre engagement de ne pas utiliser votre téléphone portable, au fil du temps, vous aurez une belle forêt pleine d’arbres que vous débloquerez en récompense de votre concentration.

Dans l’application, vous pouvez voir vos progrès quotidiens, mensuels et annuels et en apprendre davantage sur vos propres habitudes de concentration.

Vous pouvez créer une liste blanche d’applications toujours autorisées et classer les tâches avec des étiquettes pour savoir comment vous avez utilisé votre temps.

Vous pourrez consulter un historique du temps d’utilisation du mobile et rivaliser avec des milliers d’utilisateurs du monde entier.

L’un des aspects les plus amusants de cette application est que vous pouvez planter des arbres avec vos amis et si l’un d’eux échoue, l’arbre mourra pour tous.

Reste concentrée

Stay Focused fonctionne comme un bloqueur pour les applications, les sites Web et les mots-clés. L’utilisation de certains mots clés bloque les URL des sites que vous souhaitez éviter.

En plus de restreindre l’utilisation des applications, vous pouvez limiter l’utilisation générale du téléphone en réglant une minuterie.

Bloquez les e-mails et désactivez les notifications pour éviter les distractions pendant les heures de travail ou d’étude.

Vous pouvez également définir une limite de temps pour l’utilisation des réseaux sociaux et des applications de messagerie.

DTox

Cette application se concentre sur l’augmentation du temps de qualité et la désintoxication numérique. La proposition est de choisir la durée de la séance de digital detox, cela peut être entre 30 min., 1h, 4h. ou 8 heures. ou personnaliser la durée à notre goût.

Ensuite, vous pouvez sélectionner une activité à faire pendant le temps de désintoxication, il y a une liste avec les options suivantes : marche, course, gym, méditation, lecture, nettoyage ou cuisine. Vous pouvez également profiter de ce temps pour souffler et vous détendre.

À la fin de la session, vous pouvez prendre une capture d’écran de la progression et partager les réalisations.

L’idée est de passer de moins en moins de temps avec des appareils numériques et plus de temps dans le monde réel, en partageant du temps de qualité avec la famille, les amis ou en faisant quelque chose que nous aimons et qui nous détend.

