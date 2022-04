Tous les fonds d’écran de Paranoid Android : téléchargez-les maintenant sur votre mobile

Découvrez les 29 nouveaux fonds d’écran Paranoid Android et téléchargez ceux que vous aimez le plus pour votre mobile.

Paranoid Android est l’une des ROM personnalisées basées sur Android les plus populaires. Bien que ses responsables aient passé plusieurs années sans sortir aucune version, ils sont revenus en force pour travailler sur Android 10 et ne l’ont plus quitté à ce jour. Grâce à eux, nous pouvons vous proposer 29 fonds d’écran de la dernière version de Paranoid Android, basée sur Android 12.

Si vous recherchez de nouveaux fonds d’écran pour votre mobile, vous trouverez ici 29 nouvelles images qui pourraient correspondre à ce que vous recherchez. Ce sont des dessins abstraits, certains avec plus de couleurs que d’autres, que vous pouvez télécharger ci-dessous en pleine résolution.

29 fonds d’écran Android paranoïaques pour votre mobile

La version Android 12 de Paranoid Android, également connue sous le nom de « Sapphire » (Zafiro, en espagnol), est livrée avec des fonds d’écran avec lesquels personnaliser votre mobile Android. De Xiaomiui, ils ont été chargés de collecter ces 29 images qui, sans aucun doute, seront parfaites comme nouveau fond d’écran d’accueil, écran de verrouillage ou les deux.

Comme nous vous l’avons déjà dit, ce sont des images abstraites avec différents motifs, couleurs et formes. Nous savons déjà que Paranoid Android se caractérise par être une ROM personnalisée axée sur des conceptions simples, nous ne sommes donc pas surpris que ces fonds d’écran soient simples, mais très beaux. Ci-dessous, vous pouvez voir une galerie avec certaines de ces images. Il vous suffit de cliquer dessus pour les voir en plus grand.

Comme vous pouvez le voir, la diversité des couleurs est très large. Une autre caractéristique de cette galerie de fonds d’écran Paranoid Android est que chacun d’eux a son propre nom, ce qui nous permet de mieux les différencier. De plus, certaines images au format paysage pourraient également convenir à votre tablette ou à votre PC.

Si vous souhaitez télécharger ces fonds d’écran Android Paranoid en pleine résolution sur votre mobile, il vous suffit d’accéder au dossier Google Drive suivant et de voir les 29 disponibles. Cliquez sur celui que vous aimez le plus et cliquez sur le bouton de téléchargement pour l’obtenir.

Bien que les ROMS personnalisées Android aient perdu tout intérêt ces dernières années, il est toujours intéressant de voir comment certaines d’entre elles continuent d’offrir leurs propositions aux utilisateurs qui en ont besoin. Dans ce cas, Paranoid Android suit constamment de nouvelles fonctionnalités très utiles, comme ces fonds d’écran.

