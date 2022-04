Si vous aimez les jeux vidéo rétro, vous allez adorer ce nouveau titre inspiré de Mega Man Battle Network

EndCycle VS est un jeu roguelike de construction de deck qui propose différents modes de jeu.

Le rétro est à la mode et les jeux vidéo ne font pas exception, et bonne preuve en est que ces dernières années, le Google Play Store a été rempli d’émulateurs pour des consoles aussi emblématiques que la Game Boy ou la Nintendo 3DS.

Si vous êtes fan de jeux vidéo rétro, nous avons une bonne nouvelle pour vous puisqu’un nouveau jeu inspiré du classique Mega Man Battle Network vient d’arriver sur Android.

EndCycle VS est maintenant disponible sur le Play Store

EndCycle VS est un jeu roguelike de construction de deck qui était déjà disponible sur Steam, mais qui est maintenant officiellement arrivé sur Android. Ce titre est inspiré du jeu mythique Mega Man Battle Network et tout comme dans celui-ci, dans EndCycle VS vous devrez créer le meilleur jeu de cartes possible pour affronter vos ennemis et sortir victorieux, car ceux-ci détermineront le type d’attaque de vos personnages.

Pour commencer à construire votre deck, vous aurez accès à trois séries de quatre cartes pour vos sorts et vos attaques, et au fur et à mesure que vous gagnerez des batailles, vous gagnerez de meilleures cartes pour construire un deck plus puissant.

EndCycle VS dispose de plusieurs modes de jeu en dehors du mode normal : un mode roguelike solo dans lequel vous continuerez à jouer jusqu’à ce que vous soyez tué et un mode multijoueur dans lequel vous affronterez des joueurs du monde entier.

EndCycle VS est un jeu totalement gratuit avec de la publicité, mais si vous souhaitez déverrouiller toutes ses fonctionnalités, telles que le support des mods, vous devrez passer à la caisse et effectuer un paiement unique de 4,99 euros, un montant que vous pourrez payez en utilisant le solde que vous avez accumulé dans Google Rewards avant son expiration.

