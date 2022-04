Votre mobile Xiaomi cache une application pour faire un nettoyage en profondeur de l’appareil : activez-la comme ceci

Votre mobile Xiaomi cache un outil de nettoyage utile qui vous aidera à éliminer tout ce dont vous n’avez plus besoin pour économiser de l’espace. Vous pouvez donc l’utiliser.

Xiaomi nous a habitués à intégrer diverses fonctions dans ses mobiles, comme celle qui permet de faire un test de vitesse. Dans cet article, nous voulons vous recommander un autre outil peu connu du fabricant qui a un objectif clair : vous aider à supprimer tous ces fichiers et données dont vous n’avez pas besoin pour économiser de l’espace sur votre smartphone.

C’est vrai, votre mobile Xiaomi a une fonction qui sert à faire un nettoyage en profondeur de l’appareil, du cache des applications aux photos que vous avez en double et qui sont uniquement dédiées au vol de mémoire du terminal. Ensuite, nous vous expliquons où se trouve ce nettoyeur Xiaomi et comment vous pouvez l’utiliser à votre avantage.

Vous pouvez donc faire un nettoyage en profondeur de votre mobile Xiaomi

Tout comme vous nettoyez votre maison ou votre voiture de temps en temps, vous devez également le faire avec votre mobile, car il est normal d’accumuler des fichiers, des applications et d’autres données qui ne vous sont d’aucune utilité. Vous pouvez le faire manuellement, en passant en revue tous les dossiers et applications, ou vous laisser aider par un outil spécifique dédié au nettoyage.

Si vous possédez un mobile Xiaomi, la tâche est simplifiée grâce à l’intégration d’un nettoyant par le constructeur. Si tu vas dans l’application « Sécurité », tu trouveras un outil appelé « Nettoyeur » qui, comme son nom l’indique, t’aidera à éliminer tout ce dont tu n’as pas besoin pour économiser de l’espace.

Une fois que vous avez cliqué sur l’option « Nettoyeur » dans l’application « Sécurité », le mobile effectuera une analyse rapide pour détecter le cache, les fichiers obsolètes, les packages et les données résiduelles qu’il peut supprimer. De plus, il vous montrera combien de mémoire vous économiserez en effectuant le nettoyage. Si vous souhaitez vous débarrasser de ces données, appuyez sur le bouton rouge « Effacer » qui apparaît en bas de l’écran.

Si vous cliquez sur le bouton des paramètres qui apparaît dans le coin supérieur droit, vous pouvez configurer certains détails du nettoyage. Vous pouvez définir des exceptions pour que certains types de fichiers ne soient pas supprimés, demander à l’application de vous rappeler de nettoyer ou de planifier une analyse quotidienne.

Lorsque ce premier nettoyage est terminé, vous accéderez à un autre écran qui vous offre plus d’options pour continuer à nettoyer votre mobile. Par exemple, vous aurez accès à un nettoyeur WhatsApp, qui se chargera de supprimer les fichiers joints dans l’application. Vous pouvez également supprimer directement le cache Facebook et effectuer un « Deep Clean », ce qui vous aidera à libérer rapidement plus d’espace.

Le nettoyeur de Xiaomi se charge également d’analyser la galerie d’images pour détecter les photos en double afin de recommander leur suppression. En outre, cela vous permet également de supprimer facilement des données sans importance d’applications telles que WhatsApp.

À partir de là, vous pourrez supprimer des fichiers volumineux que vous n’utilisez plus, sûrement avec leur disparition, vous récupérerez beaucoup d’espace perdu. Vous pouvez également supprimer les fichiers APK dont vous n’avez plus besoin et que vous avez stockés sans même savoir qu’ils s’y trouvent.

Comme vous pouvez le voir, cette fonction de votre mobile Xiaomi se charge d’analyser chaque dernière section du terminal pour trouver toutes les données qui ne sont plus utiles et qui peuvent vous aider à libérer de l’espace. Sans aucun doute, un outil très utile qui vous aidera également à gagner du temps, car de cette façon vous n’avez pas à rechercher dossier par dossier les fichiers que vous n’avez pas besoin de les supprimer.

