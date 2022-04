Votre maison intelligente pour très peu d’argent et en quelques clics

C’est le moyen le plus simple de domotiser votre maison.

Depuis le début du 21e siècle, il y a eu beaucoup, peut-être trop, d’avancées technologiques en général. Des téléphones portables à clavier aux smartphones pliables, des téléviseurs à écran plat aux téléviseurs intelligents avec caméras et microphones… Il existe une liste interminable de nouveaux gadgets qui ont facilité notre quotidien, mais l’un d’entre eux prend le gâteau : les prises intelligentes .

Ces petits appareils, que nous utilisions autrefois comme duplicateurs de prises ou « voleurs » pour ajouter de plus en plus de connexions à une seule, sont maintenant devenus intelligents, intelligents. Ce type de gadget nous aide à utiliser des assistants virtuels avec notre voix pour activer/désactiver d’autres appareils domestiques de n’importe où et n’importe quand.

Les prises intelligentes ont résolu plusieurs tâches de mes jours. Pour donner quelques exemples :

Éclairage d’aquarium : Étant donné que l’écran LED lui-même n’a pas de minuterie ou de programmateur, j’utilise l’une de ces prises pour programmer 6 heures de lumière par jour, 7 jours par semaine. De cette façon, mes plantes d’aquarium peuvent bien pousser et avec la lumière nécessaire.

TV RGB LED : J’ai une LED de 3 mètres attachée à l’arrière de ma smart TV et branchée sur l’une de ces prises. Je l’ai configuré depuis l’application Amazon Alexa pour qu’il s’allume à la tombée de la nuit et s’éteigne à une certaine heure de la nuit.

Plusieurs appareils à l’étude : en ayant plusieurs ordinateurs, liseuses et moniteurs, pendant le moment de la journée où je ne travaille pas, il y a quand même une dépense énergétique des pilotes de chaque appareil. J’ai une autre prise intelligente programmée pour que chaque jour, de 23h00 à 7h00, elle soit complètement éteinte, de sorte que la dépense ne soit pas donnée 8 heures par jour, et cela par an est une dépense inutile.

Il existe des prises intelligentes de nombreuses marques (TP-Link, Usmart, Philips, Tenda, etc.), mais presque toutes entrent dans la configuration et le lien de l’application Amazon Alexa. Tant que vous disposez d’un appareil compatible Echo ou Alexa, vous pouvez relier ces prises ensemble et utiliser l’application pour programmer la mise sous/hors tension ou allumer/éteindre certains appareils avec votre voix.

Ils sont très utiles, et il vaut bien mieux que vous achetiez un pack d’au moins 4 prises. Ils m’ont donné un pack de 4 et au début vous ne savez pas à quoi les utiliser. Mais au fil du temps, des idées de mise en œuvre à la maison surgissent que vous n’aviez pas auparavant.

Sans aucun doute, beaucoup d’entre nous ont des appareils intelligents en soi et n’ont pas besoin d’une prise de ce type pour fonctionner ou être programmés, mais d’autres le font. De plus, ces prises que je vous montre supportent une connexion allant jusqu’à 3 680 W de puissance et 16 A d’intensité, de sorte que vous pouvez connecter un appareil très puissant comme un radiateur, un fer à repasser ou même une multiprise chargée de plusieurs dispositifs.

A cette occasion, ce pack de 4 prises est compatible avec Alexa et Google Home, deux des applications les plus en vogue dans les maisons connectées. Vous pouvez également voir la consommation d’énergie de chaque prise via l’application et elles sont conçues pour éviter toute surcharge ou surtension, en s’éteignant immédiatement afin de ne pas endommager les appareils qui y sont connectés.

