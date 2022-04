Il reste très peu pour qu’un téléphone mobile sur trois dans le monde soit un iPhone

Selon les experts, la part de marché d’Android dans « l’industrie des smartphones » n’a cessé de chuter ces dernières années depuis son plus haut historique (77,32%) enregistré en 2018.

Nous disions il y a quelques jours que les ventes de mobiles chutent fortement en ces premiers mois de 2022, sûrement poussées par le manque d’approvisionnement, la guerre en Ukraine, les problèmes de logistique mondiale et les nouveaux confinements en Chine dérivés du Covid-19, c’est-à-dire encore autour de la planète bien qu’en Europe nous commencions à surmonter la phase hydrique de la pandémie.

Quoi qu’il en soit, le marché prend un visage Apple assez évident, et c’est une tendance qui se remarque depuis longtemps et que nous pouvons maintenant confirmer directement, du moins sur la base des informations Statista recueillies par les collègues de StockApps. et qu’ils ne font que confirmer qu’Apple et son iPhone continuent de gagner du terrain lentement mais sûrement.

Pas en vain, bien que le système d’exploitation mobile de Google soit toujours numéro 1 dans l’industrie mondiale, depuis son pic en juillet 2018 avec une part de marché de 77,32 %, Android a perdu près de 8 points de pourcentage à 69,74 % en janvier 2022. Et en baisse. ..

Android continue de perdre des parts de marché à pas de géant, près de 8 points en moins de 5 ans pour passer sous les 70% pour la première fois et voir comment Apple s’approche déjà du cap de vendre 1 iPhone pour 3 mobiles.

Les ventes mobiles chutent fortement et les bénéficiaires sont toujours les mêmes

Évidemment, et compte tenu des parts de témoignage d’autres options telles que KaiOS, cela signifie qu’Apple continue de gagner du terrain pour atteindre, sûrement très bientôt, le cap des 33% de part de marché mondial du mobile, ce qui signifierait que 1 sur tous les 3 mobiles vendus sont un iPhone.

Cela a évidemment été aidé par le décollage d’Apple dans le milieu de gamme avec son iPhone SE, et la connectivité 5G est aussi largement en cause, à laquelle Apple est arrivé tardivement mais sans doute avec beaucoup de succès.

Ainsi, le résumé du marché actuel est que près de 7 téléphones sur 10 vendus dans le monde utilisent Android, et évidemment 3 sur 10 seraient des iPhone bien qu’occasionnellement 1 d’entre eux puisse utiliser un système d’exploitation moins connu comme KaiOS ou Harmony OS .

La domination d’Android n’est pas en cause, mais il n’y a pas de croissance infinie et la concurrence sur le marché devient de plus en plus féroce.

D’après les experts de StockApps, le problème d’Android est que la concurrence sur le marché est en forte croissance, notamment du côté d’un Apple qui a profité du fait que les prix des Android haut de gamme ont énormément augmenté jusqu’à se rapprocher de le meilleur iPhone, profitant également de ses téléphones des années précédentes et des modèles SE pour réduire les prix et toucher plus de personnes.

En tout cas, la domination de Google et d’Android ne devrait pas être en danger en raison de la nature du système d’exploitation, open source et capable de s’adapter à d’innombrables appareils avec très peu de travail de développement, et parce qu’Apple, en tant que rival pratiquement seul, n’a jamais se disputeront les gammes les plus basiques et les plus économiques qui sont aussi les meilleures ventes.

C’est le marché mondial du mobile en ce moment : Apple, Apple, Apple et Apple

Apple grandit toujours à mesure que les marchés arrivent à maturité

En ce qui concerne les données de sa répartition géographique, il est curieux de séparer les chiffres par continent et d’évaluer comment les marchés émergents se dirigent vers Apple à mesure qu’ils grandissent et mûrissent.

C’est le cas en Afrique, où Android détient 84% des parts contre 14% pour Apple, même si la tendance est à la hausse pour la firme de Cupertino. Une situation similaire est vécue en Asie et en Amérique du Sud, avec respectivement 81 et 90 % pour Android et 18 et 10 % pour iOS.

En Europe, la situation est différente, avec 69,32 % pour Android et Apple vendant plus ou moins 30 % des terminaux, anticipant ce qui se passera en Amérique du Nord avec iOS en premier lieu, contrôlant 54 % du marché, laissant Android les 45 restants. %.

Il n’y a pas de surprises, en ce sens, même si oui, il semble que la tendance se précise et que les marchés mûrissent Apple finit par vendre de plus en plus… Curieux !

