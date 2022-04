AMOLED, GPS et jusqu’à 24 jours d’autonomie : cette précieuse smartwatch coule

Appliquez le coupon de réduction de 20 euros offert par Amazon pour prendre l’Amazfit GTR 2e pour seulement 89,90 euros.

Nous concentrons toute notre attention sur l’Amazfit GTR 2e, une montre connectée très complète qui fait couler son prix sur Amazon. Si vous cherchez une bonne smartwatch pour vous accompagner dans votre vie de tous les jours, celle d’Amazfit a tout ce dont vous avez besoin pour seulement 89,90 euros. Pour l’obtenir à ce prix, il vous suffit d’appliquer le coupon de réduction de 20 euros offert par le magasin, comme vous pouvez le voir sur l’image suivante.

Amazon vous donne la possibilité d’acheter l’Amazfit GTR 2e pour 89,90 euros en choisissant entre trois couleurs différentes : noir, gris et vert. Le prix de vente conseillé du modèle est de 129,90 euros, vous économisez donc 40 euros à l’achat. De plus, si vous avez Amazon Prime, vous recevrez le produit le lendemain.

L’Amazfit GTR 2e est une smartwatch que nous aimons non seulement pour son design élégant, mais aussi pour son grand écran AMOLED. Il peut tenir jusqu’à 24 jours en utilisation normale et il ne manque de rien en termes de fonctionnalités : 90 modes sportifs, GPS, surveillance de l’oxygène sanguin et bien plus encore que l’on découvre dans les lignes qui suivent.

Le design est le premier aspect qui capte notre attention de l’Amazfit GTR 2e, et ce n’est pas pour moins. Il s’agit d’une belle montre intelligente avec un écran rond qui est très élégante à première vue. Il pèse 32 grammes (sans bracelet), vous remarquerez donc à peine que vous le portez au poignet. De plus, il est étanche, vous pourrez vous mettre sous la douche ou dans la piscine sans crainte.

Comme nous l’avons dit, il équipe un écran rond de technologie AMOLED d’une taille de 1,39 pouces et d’une résolution de 454 x 454 pixels. Cela nous laisse des images nettes, avec une bonne reproduction des couleurs et qui auront fière allure au soleil. De plus, l’écran est doté d’un revêtement anti-empreintes digitales afin que celles-ci ne soient pas un problème. Le mode écran permanent ne manque pas, vous voyez donc toujours l’heure.

L’Amazfit GTR 2e est livré avec Bluetooth 5.0, ce qui vous permettra de le connecter à votre mobile pour recevoir des notifications d’applications telles que WhatsApp, connaître les informations météorologiques et également recevoir des notifications lorsque vous recevez un appel. D’autre part, il a également Alexa, avec qui vous pouvez parler pour lui demander d’effectuer certaines actions.

Celle d’Amazfit est aussi une bonne montre connectée pour enregistrer votre activité sportive, car elle intègre 90 modes sportifs et un GPS pour suivre tous vos parcours. Il le fera également en prenant soin de votre santé avec le capteur de fréquence cardiaque, qui analysera le rythme pour confirmer que tout va bien pendant que vous faites du sport. Ce capteur peut également fonctionner 24 heures sur 24. Soit dit en passant, il dispose également d’une surveillance de l’oxygène sanguin.

Cette smartwatch en solde est également un excellent achat pour les performances de sa batterie de 471 mAh. Selon les données du fabricant, il atteint 24 jours avec une utilisation typique. Si vous voulez en demander plus, vous profiterez tout de même de 12 jours d’utilisation sans passer par le chargeur. En revanche, si vous lui donnez une utilisation basique, cette autonomie passera à 45 jours. Sans aucun doute, ce sont des données très positives.

L’Amazfit GTR 2e est une montre intelligente qui offre de bonnes performances dans différentes sections. Pour cette raison, nous vous recommandons de profiter de sa baisse à 89,90 euros sur Amazon pour vous le procurer avant que son prix ne remonte.

