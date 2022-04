Il y a 10 ans, les téléphones portables n’étaient pas si chers : l’appareil moyen atteint déjà 300 dollars

L’inflation et le coût des semi-conducteurs vont jouer un rôle énorme dans l’avenir des smartphones.

Le prix des smartphones a augmenté sans relâche ces dernières années, et il ne semble pas que cela va s’arrêter. Comme le souligne une étude menée par Strategy Analytics, en 2021, le prix moyen des smartphones approchait les 300 dollars. C’est le prix le plus élevé depuis 2013 dernier.

L’inflation, l’augmentation générale des prix de tous les produits sur le marché, en dit long, mais ce n’est pas la seule cause. Le coût élevé des semi-conducteurs et la crise mondiale provoquée par le coronavirus auraient joué un rôle fondamental.

Une hausse marquée par le coût des puces

Ces dernières années, la demande de puces pour téléphones portables a joué un rôle majeur dans l’industrie des semi-conducteurs. La popularité des smartphones a conduit tout ce secteur à connaître des changements considérables au cours de la dernière décennie. Selon les statistiques, le marché du mobile est celui qui est le plus demandé, représentant jusqu’à 25 %. L’influence est réciproque, et la hausse du prix de ces matériaux depuis l’apparition du coronavirus a affecté celle des smartphones.

Vous ne connaissez peut-être pas les raisons exactes mais l’utilisateur moyen a pu réaliser cette montée progressive. Quoi qu’il en soit, et même s’il est également vrai que les smartphones s’améliorent de plus en plus, des entreprises comme Xiaomi ont réduit la place dans leur catalogue pour les mobiles bon marché.

D’autre part, les téléphones mobiles les plus avancés de chaque entreprise ont également vu leur prix grimper à des limites que nous n’aurions pas imaginées il y a quelques années. Il suffit de jeter un coup d’œil au haut de gamme comme le Samsung Galaxy S22 Ultra, qui arrive sur le marché à 1 259 euros, ou l’iPhone 13 Pro Max, qui démarre également à 1 259 euros.

Il y a quelques jours à peine nous vous en parlions, les ventes de smartphones ont chuté durant ce premier trimestre 2022. Apple et Samsung sont restés, mais le reste des marques ont contribué à une baisse sur un an de 11%. Ce n’est pas la seule raison, mais on ne peut nier que l’augmentation des prix a eu à voir avec cette baisse des ventes.

