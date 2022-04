L’un des meilleurs RPG Android est gratuit pour une durée limitée

Dépêche-toi! Vous pouvez obtenir gratuitement l’un des meilleurs jeux RPG sur le Play Store, mais seulement pour une durée limitée.

Dans le Google Play Store, vous pouvez trouver une grande variété de jeux, gratuits et payants, et de temps en temps les développeurs de ces derniers les proposent gratuitement afin qu’un plus grand nombre d’utilisateurs puissent les essayer et ainsi augmenter leur popularité dans le magasin d’applications Google.

Aujourd’hui est l’un de ces jours, car vous avez la possibilité d’obtenir l’un des meilleurs jeux RPG Android totalement gratuit, oui, rappelez-vous que cette offre a une durée limitée, alors dépêchez-vous et téléchargez ce titre sur votre mobile avant qu’il ne revienne à son prix d’origine.

Obtenez Evertale, l’un des RPG les plus populaires sur le Play Store, totalement gratuit, mais seulement pour une durée limitée

Aujourd’hui, vous pouvez télécharger gratuitement Evertale, l’un des meilleurs jeux RPG sur Google Play, car nous parlons d’un titre qui a été téléchargé plus de 5 000 000 de fois et qui a un score de 4,6 sur 5 dans l’App Store du grand G.

Evertale est un RPG en monde ouvert se déroulant dans un monde fantastique dans lequel vous devrez capturer, entraîner et faire évoluer plus de 180 monstres et héros pour former une équipe de combat capable de libérer le monde d’Erden d’une ancienne malédiction appelée Pandemonium, un voile du mal qui descend tous les 100 ans.

Dans ce jeu, vous pourrez voyager à travers les 6 régions d’Erden, chacune ayant ses propres monstres uniques à capturer, dans lesquels vous pourrez obtenir des armes, des accessoires et des équipements légendaires pour améliorer vos héros et ainsi vaincre vos adversaires .

Evertale est un jeu payant, sans publicité ni achat in-app, qui coûte normalement 0,50 euros et que vous pouvez désormais obtenir totalement gratuitement, mais seulement pour une durée limitée.

